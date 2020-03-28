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Sokağa Çıkma Yasağını İhlal Eden 8 Kişi Tutuklandı

Polisten yapılan açıklamaya göre, bugün  sabahtan, akşam saat 18:00'e kadar ülke genelinde yapılan denetimlerde toplam 8 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi.

28 Mart 2020 Cumartesi 19:36
2405 Okunma
Sokağa Çıkma Yasağını İhlal Eden 8 Kişi Tutuklandı

Polisten yapılan açıklamaya göre, bugün  sabahtan, akşam saat 18:00'e kadar ülke genelinde yapılan denetimlerde toplam 8 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi.

Bahse konu şahıslar tutuklanarak haklarında yasal işleme gidildi.

Anahtar Kelimeler:
Sokağa Çıkma YasağıKoronavirüsCoronavirüs
Yorumlar
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Doğru Söz 2020-03-28 20:09:25

8 kişi ihlal etmedi. Belki en az 80 bin ihlâl vardır.. 8 tutuklu. Italya'ya bakın a beyinsizler. Tren kaçarsa göte barut koysanız da yakalayamayacaksınız.

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Magusalı 2020-03-28 20:41:30

Pazarlar kapatıldı. Meyve sebze satan marketler ana baba günü. Tamamen kontrolsüz. Koç kıça dopdolu.

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Covid 19 Bulaşması 2020-03-28 21:55:32 @Magusalı

Alanı büyük marketlere gidin, kalabalıksa girmeyin. Kasansırası varsa azalaan kadar bekleyin. Tezgahtarların çoğu maskelerimi süs olarak takıyorlar. Burunları ve ağızları açıkta. Sakın maskesiz ve eldivensiz gitmeyin. Maskesiz sokak kapıyı dahi açma.

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Zcyp 2020-03-28 21:46:16

Köylerde millet birbirine gider ,evin bahcesine oturun bir 5 dakkacık izleyin arabalar fızır fızır canım

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Zcyp 2020-03-28 21:46:17

Köylerde millet birbirine gider ,evin bahcesine oturun bir 5 dakkacık izleyin arabalar fızır fızır canım

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