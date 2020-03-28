Sokağa Çıkma Yasağını İhlal Eden 8 Kişi Tutuklandı

Polisten yapılan açıklamaya göre, bugün sabahtan, akşam saat 18:00'e kadar ülke genelinde yapılan denetimlerde toplam 8 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi.