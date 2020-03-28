Sokağa Çıkma Yasağını İhlal Eden 8 Kişi Tutuklandı

Polisten yapılan açıklamaya göre, bugün sabahtan, akşam saat 18:00'e kadar ülke genelinde yapılan denetimlerde toplam 8 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi.
Bahse konu şahıslar tutuklanarak haklarında yasal işleme gidildi.
Polisten yapılan açıklamaya göre, bugün sabahtan, akşam saat 18:00'e kadar ülke genelinde yapılan denetimlerde toplam 8 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi.
Polisten yapılan açıklamaya göre, bugün sabahtan, akşam saat 18:00'e kadar ülke genelinde yapılan denetimlerde toplam 8 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi.
Bahse konu şahıslar tutuklanarak haklarında yasal işleme gidildi.
8 kişi ihlal etmedi. Belki en az 80 bin ihlâl vardır.. 8 tutuklu. Italya'ya bakın a beyinsizler. Tren kaçarsa göte barut koysanız da yakalayamayacaksınız.
Pazarlar kapatıldı. Meyve sebze satan marketler ana baba günü. Tamamen kontrolsüz. Koç kıça dopdolu.
Alanı büyük marketlere gidin, kalabalıksa girmeyin. Kasansırası varsa azalaan kadar bekleyin. Tezgahtarların çoğu maskelerimi süs olarak takıyorlar. Burunları ve ağızları açıkta. Sakın maskesiz ve eldivensiz gitmeyin. Maskesiz sokak kapıyı dahi açma.Beğen (0) Beğenmedim! (0)
Köylerde millet birbirine gider ,evin bahcesine oturun bir 5 dakkacık izleyin arabalar fızır fızır canım
Köylerde millet birbirine gider ,evin bahcesine oturun bir 5 dakkacık izleyin arabalar fızır fızır canım