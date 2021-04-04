Ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimlerde sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edilen 5 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.
Polis açıklamasında denetimlerin dün gece 22.00 ve bu sabah 05.00 saatleri arasında gerçekleştirildiği kaydedildi.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINI İHLAL EDENLER HAKKINDA YASAL İŞLEM BAŞLATILDI
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINI İHLAL EDEN 5 KİŞİ HAKKINDA YASAL İŞLEM BAŞLATILDI
04 Nisan 2021 Pazar 09:39
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Ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimlerde sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edilen 5 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.