SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINI İHLAL EDENLER HAKKINDA YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

Ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimlerde sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edilen 5 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polis açıklamasında denetimlerin dün gece 22.00 ve bu sabah 05.00 saatleri arasında gerçekleştirildiği kaydedildi.