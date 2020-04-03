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Sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere hapis yolu göründü!

Bakanlar Kurulu tarafından alınan karar uyarınca, sokağa çıkma yasağını ihlal edenlerin bir yıla kadar hapis cezasına veya asgari ücretin yüzde 10'una kadar para cezasına çarptırılabileceği hatta her iki cezaya birden çarptırılabileceği açıklandı.

03 Nisan 2020 Cuma 15:15
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Sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere hapis yolu göründü!

Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan Yasa Gücünde Kararname ile, sokağa çıkma yasağını ihlal etmenin cezası güncellendi. Bakanlar Kurulu tarafından alınan karar uyarınca, sokağa çıkma yasağını ihlal edenlerin bir yıla kadar hapis cezasına veya asgari ücretin yüzde 10’una kadar para cezasına çarptırılabileceği hatta her iki cezaya birden çarptırılabileceği açıklandı.

Bakanlar Kurulu tarafından sokağa çıkma yasağının ihlaline verilecek cezalar konusunda çıkarılan Yasa Gücünde Kararnameyle ilgili yapılan açıklama şu şekilde: 

“Bilindiği üzere tüm dünyaya yayılan ve ülkemizde de görülen Corona Virüsü (Covid-19)’nden halkın korunması ve olası bir salgının önlenmesi amacıyla Bakanlar Kurulu tarafından Fasıl 156 Sokağa Çıkma Yasası’nın verdiği yetkiye dayanarak Sokağa Çıkma Emirnamesi 31.3.2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

Ancak içerisinde bulunmakta olduğumuz durumun ciddiyeti ve aciliyeti göz önünde bulundurulduğunda söz konusu Sokağa Çıkma Yasağı Yasası’nın Suç ve Cezalar maddesinin güncellenmesine ihtiyaç olduğu görülmektedir.

Bu bağlamda, Fasıl 156 Sokağa Çıkma Yasası’nın suçlar ve cezalar maddesinde öngörülen cezanın yeniden düzenlenmesi amacıyla Bakanlar Kurulu Yasa Gücünde kararname çıkardı.

Çıkarılan Yasa Gücünde Kararname ile Fasıl 156 Sokağa Çıkma Yasası’nın suçlar ve cezalar maddesinin Sokağa Çıkma Emirnamesi’nin yürürlükte kaldığı sürece asgari ücretin %10 (yüzde on)’u oranında değiştirilmesi amaçlanmıştır.

Çıkarılan Yasa Gücünde Kararnameye göre, Sokağa Çıkma Yasağı Yasanın 2’nci maddesi uyarınca yapılan Sokağa Çıkma Emirnamesi kurallarına aykırı bir davranışta bulunan herhangi bir kişi bir suç işlemiş olur ve bir yıla kadar hapis cezasına veya asgari ücretin %10 (yüzde on)’una kadar para cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilir.”

Anahtar Kelimeler:
Bakanlar KuruluSokağa Çıkma Yasağı
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Magusalı 2020-04-03 15:27:35

Bu yasa 2 Mayıs 1955 de geçmiştir. EOKA kurulup tedhiş başlayınca İngiliz koloni idaresi bu yasayı geçirmiştir. İlk EOKA yı sindirmek için kullanmıştır.

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Magusalı 2020-04-03 15:29:42

O tarihlerde 100 Kıbrıs lirası ile köyde güzel bir arazi, şehirde ise en güzel evin yarısını satın alabilme olacağı vardı. Ağır bir ceza idi.

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Magusalı 2020-04-03 15:32:33

28ocak 1958 tarihinde Türk göstericilere de uygulandı. Girne caddesinde uymayanlar üzerine askeri cipler sürülerek çiğnendiler ve şehit edildiler.

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Magusalı 2020-04-03 15:34:13

Belki de bu yasa ilk defa. İyi ve halk sağlığı için kullanılıyor.

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Magusa 2020-04-03 15:44:55

Dısarda gezen gezene kimse umursamıyor artık bi çözüm bulunsun bunlara herkes izin alsın dolaşsın O zaman saglıktır be akşam tam yasak ettiler millet düşünür gündüz serbest oldu hani kısmi çıkma yasağı

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