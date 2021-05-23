Sokağa çıkma yasağı kapsamında; 22-23.05.2021 tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 27 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, bir iş yerinde toplanan 4 kişinin okey oynamak suretiyle diğer bir iş yerinde ise toplanan 7 kişinin ise kağıt oyunu ve tavla oynamak suretiyle yasal emirlere riayet etmedikleri tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar ve iş yeri işletmecileri hakkında yasal işlem başlatılmıştır.
Sokağa çıkma yasağını ihlal ettiler!
23 Mayıs 2021 Pazar 09:37
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