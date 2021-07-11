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Sokağa çıkma yasağını ihlal ettiler!

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11 Temmuz 2021 Pazar 08:57
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Sokağa çıkma yasağını ihlal ettiler!

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI

Sokağa çıkma yasağı kapsamında; 10-11.07.2021 tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu ise toplam 41 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, iki iş yerinin ise kapama saatlerine riayet etmedikleri tespit edilmiştir.

Ayrıca trafik ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 971 araç kontrol edilmiş, suç işlediği tespit edilen 182 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, çeşitli suçlarından dolayı 24 araç trafikten men edilmiş ve alkollü araç kullanıp trafik kazası yapan bir araç sürücüsü ise tutuklanmıştır.

Son Güncelleme: 11.07.2021 23:35
Anahtar Kelimeler:
Sokağa Çıkma Yasağı
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