Sokağa çıkma yasağını ihlal ettiler!

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI

Sokağa çıkma yasağına uymayan 20 kişi ve kapanma saatine uymayan 3 iş yeri hakkında yasal işleme gidildi.

Polisten yapılan açıklamaya göre, sokağa çıkma yasağı kapsamında; 28-29 Ağustos tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 20 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği ve 3 iş yerinin ise kapama saatine riayet etmeyerek yasal emirlere uymadığı tespit edildi. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.