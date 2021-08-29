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Sokağa çıkma yasağını ihlal ettiler!

29 Ağustos 2021 Pazar 11:54
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Sokağa çıkma yasağını ihlal ettiler!

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI

Sokağa çıkma yasağına uymayan 20 kişi ve kapanma saatine uymayan 3 iş yeri hakkında yasal işleme gidildi.

Polisten yapılan açıklamaya göre, sokağa çıkma yasağı kapsamında; 28-29 Ağustos tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 20 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği ve 3 iş yerinin ise kapama saatine riayet etmeyerek yasal emirlere uymadığı tespit edildi. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

Son Güncelleme: 29.08.2021 23:38
Anahtar Kelimeler:
Sokağa Çıkma Yasağı
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