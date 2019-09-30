Sokak Hayvanları İçin İki Toplumlu Etkinlik Düzenlendi

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, “Bir dans, bir sergi, bir iyilik” sloganı ile iki toplumlu tango gösterisi ve fotoğraf sergisi düzenledi. Etkinliği vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi 28 Eylül Cumartesi günü Samanbahçe’de Lefkoşa Hayvan Barınağı’nda yaşayan 275 köpeğe yuva bulmak için bir etkinlik düzenledi.

Etkinlik Gifder fotoğraf sanatçılarının barınaklardaki derin hüznü anlattığı fotoğraflarının sergisi, Atina, İstanbul, İzmir, Limasol ve Lefkoşa'dan, ortak bir amaç için gönüllü olarak bir araya gelen tango dansçılarının ve DJ'lerinin showlarıyla açıldı.

Yapılan satışlardan elde edilen gelir, Lefkoşa Hayvan Barınağı'na verilecek. Cumartesi gecesi saat 20.00-21.30 arasında gerçekleşen serginin ardından, 21.30 itibariyle sosyal tango dansçıları sahipsiz hayvanların sesini duyurmak için gecenin ilerleyen saatlerine kadar dans etti.

Etkinliğe ana sponsor Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin yanı sıra, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay’ı, Turkcell, Gifder, Girne Belediyesi ve Elexus Hotel de destek verdi.