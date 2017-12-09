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Sokak hayvanları için mama bağışladılar

ŞHRO öğrencilerinden LTB’ye sokak hayvanları için 225 kg kuru mama bağışı...

09 Aralık 2017 Cumartesi 15:12
Sokak hayvanları için mama bağışladılar
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Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu (ŞHRO) öğrencileri, Lefkoşa Türk Belediyesi’ne (LTB), sokak hayvanları için 225 kilo kuru mama bağışı yaptı.

Bağışlanan kuru mamalar, LTB’nin şehrin çeşitli noktalarına konumlandırdığı beslenme noktalarına konulacak.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, LTB Başkanı Mehmet Harmancı, bağış yapmak için gelen öğrencilerin ziyaretinde, duyarlılıkları nedeniyle onlara teşekkür etti.

Görüşmede, Ahmet Kaya Kar adlı öğrenci, kendi yazdığı “hayvanları sevmek ve korumak” konulu yazıyı okudu.

ŞHRO öğrencileri, LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile görüşmelerinin ardından, Harmancı tarafından sahiplenilen ve LTB’nin park alanı içerisinde bulunan yuvada kalan Ledra isimli köpekle de ilgilendiler.

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Son Güncelleme: 09.12.2017 15:16
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