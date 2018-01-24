Sokak ortasında uyuşturucu

Girne’de dün gece 01.00 sıralarında Sedat Simavi Caddesi üzerinde, polis tarafından şüpheli görülen A.M.S.A.E.(E-26), polislerin yanına yaklaştığını görmesi üzerine sigara paketi içinde bulunan yaklaşık yarım gram hintkeneviri türü uyuşturucuyu yere attı.



Polis açıklamasına göre, bahse konu şahıs tutuklandı ve evinde yapılan aramada yarım gram hintkeneviri bulunarak emare alındı.