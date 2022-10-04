SOKAK ORTASINDA YAYLIM ATEŞİ

Suikast sonucu hayatını kaybeden Kıbrıslı Türk iş insanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın öldürülmesiyle ilgili katiller ÖMER TUNÇ, MUSA ÇİÇEK ve VEYSEL SARE mahkemeye çıkarıldı.

Girne Kaza Mahkemesi'nde tahkikat duruşmaları devam edilen davada 3'ücü tanık Faik Enderoğlu dinlendi.

8 Şubat 2022 akşam 18.45'te planlı bir şekilde işlenen suikastin ardından olay sonrasına tanık olan Faik Enderoğlu gördüklerini mahkemede anlattı.

ÜÇÜNCÜ TANIK DİNLENDİ: Mahkemede tanık olarak dinlenen Faik Enderoğlu'nun ifadesi şu şekilde:

"9 Şubat 2022'de Polis'e ifade verdim. İfade 8 Şubat gecesi olan olay ile ilgiliydi. Akşam 18.50 civari Çatalköy'deydim. Babamdan evime doğru gidiyordum. O esnada Asil Nadir'in viraja gelmeden yüksek derecede silah sesleri duydum. Biraz devam ettikten sonra virajı döndüm, sol tarafta X5 bir BMW dururdu. Kapıları açık yolun içinde yandı.

YERDE KURŞUN KOVANLARI VARDI: Bende onu geçip biraz daha devam edince, Halil Falyalı'nın cipin arkasında direkt durdum. Aşağı indim, indiğimde Halil Falyalı'nın şöför koltuğuna doğru gititm. O esnada yerde kurşun kovanları vardı. Ardından diğer arabaya yaklaştım. Bütün duvar taşları yere döküldü. Biraz daha devam edince cipin tam yanına geldim. Cebimden telefonu çıkarıp ışığını açtım, arabanın içerisine tuttum ışığı. Halil Falyalı ve şöförü kafasından ve üzerinden vurulmuş o panikle Polisi aradım. Polisi aramadan önce Halil Işık ve Türkistan Gülce aşağıdan koşarak geldi. Ben o sırada Polisi arıyordum. Benden sonra Halil Işık aradı. Türkistan Gülce yere yatıp 'Ağam Ağam' diye bağırmaya başladı. 5 dakika geçtiten sonra Halil Falyalı'nın eşi geldi. Eşi geldikten sonra ne olduğunu sordu. Ben vuruldu deyince, arabaya koşarak, çığlık atarak gitti. Olayın öyle olduğunu görünce ağlayıp bağırmaya başladı. 5 Dakika geçtikten sonra 'benden bir şey istemezseniz ben kaçıyorum' dedim. O panikle direkt evime doğru gittim."

FALYALI'NIN ARACIYLA, KORUMA ARACI ARASINDA 30 METRE: Savcı Ali Hidayet'in geldiğinizde yolun içerisindeki X5 ve Halil Falyalı'nın aracı arasındaki mesafe neydi sorusuna "30 metre civarı" yanıtını verdi.

Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç huzurunda dinlenen tanık Enderoğlu'nun ifadesi kendisine tekrar okundu.

Girne Kaza Mahkemesi'nde görülen tahkikat duruşması diğer tanıklarında dinlenmesi için 11,12 ve 13 Ekim saat 11:30 a ertelendi.