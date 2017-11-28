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Sokakta karşılaştıkları adama saldırdılar!

Arkasından konuştuğu gerekçesi ile F.A.’yı sokak ortasında ciddi şekilde darp eden Mesut Tek ve Tahir Gül dün mahkemeye çıkarıldı

28 Kasım 2017 Salı 10:17
Sokakta karşılaştıkları adama saldırdılar!
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Havadis'ten Devrim Demir'in haberine göre, Girne’de geçtiğimiz gün yolda karşılaştıkları F.A.’ya önceden husumetleri bulunduğu gerekçesiyle saldıran Mesut Tek ve Tahir Gül, F.A.’nın yüzüne ve vücudunun muhtelif yerlerine vurarak müştekinin dişlerinin sökülmesine neden oldular.

Arkasından konuştuğu gerekçesiyle F.A.’yı sokak ortasında ciddi şekilde darp eden Mesut Tek ve Tahir Gül isimli zanlılar tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

2 gün tutuklu kalacaklar 

Girne Kaza Mahkemesi Ceza Davaları Yargıcı Mesut Mesutoğlu’nun huzurunda görüşülen duruşmada Başsavcılık adına Savcı Emine Taşkın, Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Kader Çamlıbelli’yi tanık olarak dinletti.

Zanlılar Mesut Tek ve Tahir Gül’ün, “Ciddi Darp” ve “Vahim Zarar” suçlarından methaldar olduklarını belirten polis memuru Kader Çamlıbelli, soruşturmanın selameti açısından zanlıların tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlıların 2 gün süreyle polis nezarethanesinde tutuklu kalmalarına emir verdi.

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Son Güncelleme: 28.11.2017 10:23
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