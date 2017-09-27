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Sokaktan geçenler burunlarını tıkıyor

Harabeye dönen terk edilmiş ev Surlariçi’ndeki birçok eski yapı gibi ilgililerin müdahalesini bekliyor...

27 Eylül 2017 Çarşamba 10:07
Sokaktan geçenler burunlarını tıkıyor


Özlem Çimendal

Lefkoşa Müftü Hilmi Sokak’ta bulunan ve harabeye dönen terk edilmiş ev Surlariçi’ndeki birçok eski yapı gibi ilgililerin müdahalesini bekliyor.
 
Sokaktan geçenler burunlarını tıkıyor

Çöplük ve pis kokudan girilemeyen yapı görenleri de şaşkına çeviriyor. İçeride tasmalı bir köpeğin bırakıldığı terk edilmiş ev etrafa da pis kokular yayıyor. Sokaktaki geçenlerin burunlarını tıkamak zorunda kaldıkları harabeye dönmüş binanın görüntüsü, viraneye dönmüş durumda.
 

Yeni Bakış Gazetesi

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Son Güncelleme: 27.09.2017 10:21
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