

Özlem Çimendal

Lefkoşa Müftü Hilmi Sokak’ta bulunan ve harabeye dönen terk edilmiş ev Surlariçi’ndeki birçok eski yapı gibi ilgililerin müdahalesini bekliyor.



Sokaktan geçenler burunlarını tıkıyor

Çöplük ve pis kokudan girilemeyen yapı görenleri de şaşkına çeviriyor. İçeride tasmalı bir köpeğin bırakıldığı terk edilmiş ev etrafa da pis kokular yayıyor. Sokaktaki geçenlerin burunlarını tıkamak zorunda kaldıkları harabeye dönmüş binanın görüntüsü, viraneye dönmüş durumda.

