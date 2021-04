ŞOKYAK, Canaltay'ı ziyaret etti

Şoför Okulları ve Çalışanları Kooperatifi olarak Ulaştırma Bakanı Sn. Resmiye Canaltay’ a yapmış olduğumuz nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyarette sektörün sıkıntıları ve yapılması gerekenleri Canaltay'a iletildi. ŞOKYAK Başkanı Barış Tilki ziyaretin ardından açıklama yaptı.

İşte o açıklama:

Şoför Okulları ve Çalışanları Kooperatifi olarak Ulaştırma Bakanı Sn. Resmiye Canaltay’ a yapmış olduğumuz nezaket ziyaretinde sektörümüzün sıkıntılarını ve yapılması gerekenleri iletme fırsatının yanında 12 Şoför Okulu ile kurmuş olduğumuz Şoför Okulları ve Çalışanları Kooperatifi ile ilgili yaptığımız ve yapacağımız çalışmaları aktardık. Bunların başında Kurumsallaşmanın yanında tüm bölgelerde Lefkoşa, Güzelyurt, Girne ve Gazi Magusada çalışmalarımızı tamamlayarak bu önümüzdeki aylar içersinde ofislerimizi hem sektörümüze hem de ülkemize yakışır bir şekilde tek ofis olarak açmayı hedefliyoruz.

Amacımız çocuklarımıza ve vatandaşımıza kalıcı eğitimlerin sağlanmasını hedefliyoruz.

2017 yılında Eğitim Bakanlığına bağlı talim terbiyeye vermiş olduğumuz müfredatı uygun görüldüğünü ve tüm lise 1-2-3 çocuklarına Lefkoşa ofisimizde ücretsiz trafik eğitimi hizmetini sadece Lefkoşa'da değil tüm bölgelerde vermeyi hedefleyerek tüm ada geneli tüm çocuklarımızın yararlanmasını ve trafik hususunda bilinçlenmesi gerektiğini kalıcı eğitimlerin verilmesini istiyoruz.

Bunlardan bir kaç örnek sıralayacak olursak başta alkol almanın zararlarını, emniyet kemerinin faydalarını, cep telefonunda konuşmanın zararlarını ve sürat yapmanın zararlarını hem üç boyutlu televizyonlarda hem sanal gerçek gözlüklerinde hem de İngiltere'den getirmiş olduğumuz tehlike algılama CD' leri ile bilgisayarlarda çocuklarımıza araç kullanırken tehlikelere ne kadar yatkın olduklarını ve eksikliklerini belirleyip gidermektir amacımız.

Bunların yanında Eğitim Bakanlığı ile önümüzdeki günlerde istişare ederek Bakanlığın da görüşünü aldıktan sonra dört ilçemizde öğretmen istihdam etmeyi planlıyoruz. Bu konularda Eğitim Bakanlığının desteği ve görüşü bizler için çok önemli olduğunu ve muhakkak görüşünün alınması İçin randevu alınıp gideceğimizi düşüncelerimizi paylaştıktan sonra yine kamu oyu ile paylaşacağımızı söylemek istiyorum. Amacımız çocuklarımızı trafiğe bilinçli bir şekilde vereceğimiz eğitmeler ile trafikte daha bilinçli olmanın yanında yapmış oldukları hatalardan dolayı polis tarafından alacakları Trafik cezalarının mukabilini puanların nasıl çalıştığını bu çocuklarımıza aşılamaktır. Bu çocuklarımızın artık trafikte bilinçsiz araç kullanılmasına ve hata yapmalarına tahammülümüzün kalmadığını üzülerek söylemek istiyoruz. Ülkemizin en büyük sorunlarından biri haline gelen Trafiğin artık kanayan yarası olduğunu ve bu trafik teröründe çocuklarımızı ve insanlarımızı kaybetmenin hem bizlere hem de tüm bireylere büyük görevler düştüğünü belirtmek istiyorum.

Trafikte ölen bu insanlarımızın ve çocuklarımızın bilinçsiz bir şekilde olduğunu üzülerek söylemek isterim ki gerçek anlamda bu güne kadar gerekli trafik derslerinin verilmediğini hepimiz bilmekteyiz.

Sektör olarak bizler her ölümlü veya bedeni sakatlıklar gerçekleştiğinde bilinmesini istiyoruz ki çok üzülüyoruz. Şoför okulları olarak bizlerde bu trafiğin bir parçası olarak sorumluluğumuzun bilinci ile en önemlisi ölen bu insanlarımızın ve çocuklarımızın bizim içimizde bizim insanlarımızın ve çocuklarımızın olduğunun bilinmesini istiyoruz.

Hepimiz biliyoruz ki çok kötü bir süreçten geçiyoruz. 2020 Mart ayından itibaren ülkemize gelen covid- 19 salgınından sonra tüm dünyadaki büyük devletler bile sarsılırken bizim bu salgın belasından etkilenmememiz mümkün değildir. El birliği ile planlı proğramlı tüm sektörlerle iş birliği ve uyum içinde hükümetin çalışması elzemdir. Ben bilirim ben yaparım mantığı ile değil dünyadaki gelişmeleri de takip ederek ülkemizin hem ekonomik hem de mevcut durumuna göre kararlar alınmasını arzuluyoruz. Bizler Şoför Okulları Kooperatifi olarak geçmişde olduğu gibi şimdi de her türlü yardımı ve katkıyı yapmaya hazır olduğumuzu vurgulamak isterim.

2014 yılında Metehan bölgesinde kendi imkanlarımız ile yapmış olduğumuz Trafik Eğitim Parkının artık hayata geçirilmesinin şart olduğunu söylemek istiyoruz. Hatta Güzelyurt ve Mağusa bölgelerine de kazandırılması için her türlü bizlerin her türlü katkıyı ve çalışmayı yapa bileceğimizi belirtmek istiyoruz. Yıllardır bizler hep söyledik ve vurguladık ki sınav yerlerimizin çok kötü olduğunu hatta ve hatta berbat olduğunu fakat sesimize kimse kulak vermedi ve bizlerin zor koşullarda ve şartlarda trafiğin sıkışık olduğu bölgelere hepimizi perişan ettikleri yetmezmiş gibi okul bölgelerinde trafiğin en sıkışık dairelerin yoğun olan bölgelerde hepimizi tehlikeye atıyorlar. Sonra da bişey yokmuş gibi konuşur muhalefet yapmaya çalışıyorlar.

Umarım sizin şimdi yapmış olduğunuz Bakanlığınız döneminde inşallah güzel ve kalıcı projelerin hayata geçirilmesi için gereken zamanı ayırıp bizleri bu kötü ortamlardan kurtarırsınız.

Ayrıca bizler 2017 de Birlik olarak rüşvet iddiasıyla polise başvurduğumuz soruşturmanın neticesinde üç müfettişin Mahkeme tarafından görevden alındığını fakat dört yıl geçmesine rağmen hala sonuçlanmadığı için hem sektör olarak hem de Halk nazarından huzursuz olunduğunu vurgulamak istiyoruz. Bakanlık olarak bu konunun sizden destek istediğimizi ve bu konunun sonuçlanması İçin yargı ile gereki temasın sağlanmasını için bir an önce sonuçlanmasını ve girişim yapılmasını artık istiyoruz. Bu üç müfettişin suçlu iseler gerekli cezanın alınmasını suçsuz iseler görevlerine dönmelerini bekliyoruz.

Tekrardan yeni görevinizde başarılar dilerken inşallah güzel projelere de imza atarak hem ülkemize hem de sektörümüze yararlı işler yapacağınızdan şüphemiz yoktur.

Saygılar



ŞOKYAK BŞK.

BARIŞ TİLKİ