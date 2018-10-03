Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
97188
ALTIN
232.676
DOLAR
5.9994
STERLİN
7.8363
EURO
6.9129
Plüton'un milyarlarca mil ötesinde yeni bir cisim keşfedildi
Yeni bir cisim keşfedildi
Nokia'nın Yeni Amiral Gemisinin İsmi Belli Oldu
Nokia'nın Yeni Amiral Gemisi
Ekvador'da yeni sinek kuşu türü bulundu
Yeni sinek kuşu türü bulundu
iPhone XS'lerde şimdi de şarj hatası çıktı!
iPhone XS'lerde şarj hatası!
‘Akıllı telefon akıllıca değil’
‘Akıllı telefon akıllıca değil’

Sol Hareket: “Bölgedeki askeri mevzi kaldırılarak Derinya Kapısı açılmalıdır”

Sol Hareket, bölgede yer alan askeri mevzinin bir an önce kaldırılarak Derinya Kapısı’nın hemen açılmasını talep etti.

03 Ekim 2018 Çarşamba 15:15
Sol Hareket: “Bölgedeki askeri mevzi kaldırılarak Derinya Kapısı açılmalıdır”

Sol Hareket adına yazılı açıklamada bulunan Bülent Ufuk Bulli, “yıllardır çeşitli bahaneler ve sürdürülen oyunlar ile Derinya Kapısı’nın açılmasının engellendiğini; bölgedeki askeri mevzi ve askeri varlığın devamında ısrar edilmesinin ve kapının açılmasına engel olunmasının kabul edilemez olduğunu” savundu.

Askeri mevzinin bir an önce kaldırılarak bölgenin sivilleştirilmesini ve Derinya Kapısı’nın söz verildiği gibi açılmasını talep eden Bülent Ufuk Bulli, tüm geçiş kapılarının da bir an önce açılmasını ve seyahat önündeki engellerinin kaldırılmasını istedi.

Bülent Ufuk Bulli, “Sn Erhürman ve Sn Akıncı’ya sormak istiyoruz. Bir kapıyı açacak iradeniz yok mu?” ifadelerini kullandı. 

Esas olanın tüm kapıların açılması, bölünmüşlüğün son bulması ve Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi olduğunu söyleyen Bülent Ufuk Bulli, ısrarla ve inatla sınırsız, birleşik federal Kıbrıs için mücadeleye devam edeceklerinin altını çizdi.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Sol HareketAskeri MevziDerinya KapısıGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Denetimli serbestlikten 45 kişi yararlandı
Denetimli serbestlikten 45 kişi yararlandı
Aziz Kaya, projelerini anlattı
Aziz Kaya, projelerini anlattı
YKP: “Yasa Gücündeki Kararnameler derhal Meclis gündemine getirilmeli”
YKP: “Yasa Gücündeki Kararnameler derhal Meclis gündemine getirilmeli”

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim