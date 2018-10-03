Sol Hareket: “Bölgedeki askeri mevzi kaldırılarak Derinya Kapısı açılmalıdır”

Sol Hareket adına yazılı açıklamada bulunan Bülent Ufuk Bulli, “yıllardır çeşitli bahaneler ve sürdürülen oyunlar ile Derinya Kapısı’nın açılmasının engellendiğini; bölgedeki askeri mevzi ve askeri varlığın devamında ısrar edilmesinin ve kapının açılmasına engel olunmasının kabul edilemez olduğunu” savundu.

Askeri mevzinin bir an önce kaldırılarak bölgenin sivilleştirilmesini ve Derinya Kapısı’nın söz verildiği gibi açılmasını talep eden Bülent Ufuk Bulli, tüm geçiş kapılarının da bir an önce açılmasını ve seyahat önündeki engellerinin kaldırılmasını istedi.

Bülent Ufuk Bulli, “Sn Erhürman ve Sn Akıncı’ya sormak istiyoruz. Bir kapıyı açacak iradeniz yok mu?” ifadelerini kullandı.

Esas olanın tüm kapıların açılması, bölünmüşlüğün son bulması ve Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi olduğunu söyleyen Bülent Ufuk Bulli, ısrarla ve inatla sınırsız, birleşik federal Kıbrıs için mücadeleye devam edeceklerinin altını çizdi.