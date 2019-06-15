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Sol Hareket: “Doğu Akdeniz’deki gerginliğe son verilmeli”

15 Haziran 2019 Cumartesi 16:23
Sol Hareket: “Doğu Akdeniz’deki gerginliğe son verilmeli”

 Sol Hareket, doğal gaz konusunun sorumlulukla ele alınması ve tüm Kıbrıslıların çıkarları ve bölgesel barış yönünde değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak Doğu Akdeniz’deki gerginliğe son verilmesini talep etti.

Sol Hareket adına yazılı açıklamada bulunan Abdullah Korkmazhan, Kıbrıs’ta doğal gaz konusunun kapsamlı çözüm yönünde bir katalizör olarak kullanmak yerine, gerginlik ve çatışma nedeni haline getirilmesinin savaş dahil ciddi tehditler oluşturduğunu kaydetti.

Korkmazhan, gerginlik politikasının her iki tarafça da terk edilerek, müzakerelerin kaldığı yerden biran önce başlamasının ve Kıbrıs’ın federal bir temelde yeniden birleşmesinin şart olduğunu kaydetti.

ABD’nin bölge de çıkarlarını korumak için Doğu Akdeniz bölgesini askerileştirme politikasına karşı çıkılması gerektiğini belirten Abdullah Korkmazhan, Kbrıs’ın ve bölgenin tüm silah ve askerlerden arındırılmasını talep ettiklerini vurguladı.

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Anahtar Kelimeler:
Sol HareketDoğu AkdenizDoğal GazHaberGündemKıbrıs
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Akıl 2019-06-15 16:58:19

Aklın yolu bir derler, ama neeeeerde

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