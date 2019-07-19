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Sol Hareket: “Eğitim Alanında İmzalanan Mutabakat Zaptı İptal Edilsin, İlahiyat Koleji Kapatılsın”

Sol Hareket, KKTC ile Türkiye Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan mutabakat zaptının iptalini ve Hala Sultan İlahiyat Koleji’nin kapatılmasını talep etti.

19 Temmuz 2019 Cuma 11:04
Sol Hareket: “Eğitim Alanında İmzalanan Mutabakat Zaptı İptal Edilsin, İlahiyat Koleji Kapatılsın”

Sol Hareket adına Abdullah Korkmazhan yaptığı yazılı açıklamada, Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile TC Eğitim Bakanlığı arasında eğitim kalitesinin yükseltilmesine yönelik mutabakat zaptının, Hala Sultan İlahiyat Koleji’ne Türkiye’den koordinatör atanmasını, Kolejin doğrudan Türkiye’ye devredilmesini ve aynı çatı altında İlahiyat Anadolu Lisesi açılmasının öngörüldüğünü savundu.

Korkmazhan, mutabakat protokolünün iddia edildiği gibi eğitim kalitesini yükseltmek yerine, gericiliğin ve vilayetleşmenin önünü açtığı gerekçesiyle, UBP-HP hükümetini şiddetle protesto ettiklerini bildirdi.

Hala Sultan İlahiyat Koleji’nin, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin “dini gericiliği ve Sünni İslam yaşam tarzını Kıbrıs’ta egemen kılma ve Kıbrıslı Türklerin laik, demokrat ve çağdaş yaşam tarzını yok etme” politikasının en önemli adımlarından biri olduğunu da iddia etti.

Ülkede pek çok “gerici dernek ve tarikat” bulunduğunu, her köşe başında Kuran kursları verildiğini ileri süren Korkmazhan, Hala Sultan İlahiyat Koleji’nin kapatılmasını, protokolün ve Çanakkale kampının iptal edilmesini, gericilik ve tarikatlar ile mücadele edilmesini, Anayasa’nın da öngördüğü şekilde laik, bilimsel ve demokratik eğitim anlayışının hâkim kılınmasını talep etti.

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Sol Hareket
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