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Sol Hareket: “Federasyon tek çıkış yoludur”

Sol Hareket, Kıbrıs konusunda federasyonun tek çıkış yolu olduğunu kaydetti.

27 Ocak 2019 Pazar 18:32
Sol Hareket: “Federasyon tek çıkış yoludur”

Sol Hareket adına yazılı açıklamada bulunan kurucu üyelerden Abdullah Korkmazhan, TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun KKTC’yi ziyareti sırasında ayrılıkçı, dayatmacı ve provokatif politikalar ortaya koyduğunu iddia ederek, bunları red ve protesto ettiklerini belirterek, “Kıbrıs’ta federal bir çözüm, Kıbrıslı Türklerin büyük bir çoğunluğunun iradesi ve tek çıkış yoludur. Toplumsal irademize, kültürümüze, kimliğimize ve yaşam tarzımıza karşı her türlü saldırının karşısında mücadele vermeye devam edeceğiz” dedi.

“Çavuşoğlu ve AKP hükümetinin, bir yandan federal çözüm yanlısı Kıbrıslı Türk toplumunu ve lideri Mustafa Akıncı’yı devre dışı bırakmaya çalıştığını, diğer yandan da Nikos Anastasiadis ve Kıbrıslı Rum milliyetçiler ile gizlice perde arkasında kalıcı bölünme pazarlığı yaptığını” iddia eden Korkmazhan, “Türkiye, Doğu Akdeniz ve bölgemizdeki çıkarlarını korumak ve ilerletmek için toplumumuzu ve iradesini rehin tutmakta, pazarlık kozu olarak kullanmaktadır. Milli Dava denilerek gizlenen gerçek budur” dedi.

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BM parametreleri temelinde federal çözümün Kıbrıs sorununun çözümü için mümkün olan tek seçenek olduğunu, Kıbrıslı Türkler için de tek çıkış yolu olduğunu vurgulayan Korkmazhan, “Bunun dışındaki arayışlar statükonun devamına ve Kıbrıslı Türk toplumunun yok oluşuna hizmet eden boş ve hayali politikalardır. Federal çözüm yanlısı tüm güçlere ortak mücadeleyi yükseltme çağrısı yapıyoruz” dedi.

“Çavuşoğlu’nun ikinci bir ilahiyat koleji ve Türkiye düşmanları gibi açıklamalar ile hedef gösterdiğini ve gerginliği körüklediğini” savunan Korkmazhan, “Bu ülkede gericilik tüm çabalara ve tehditlere rağmen hayat bulmayacaktır. Bu ülkede Türkiye düşmanları yoktur...” dedi.

Korkmazhan, “Türkiye’deki demokrasi mücadelesi ile Kıbrıs’taki çözüm mücadelesinin bir bütün olduğunu” kaydetti.

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Sol HareketFederasyonKıbrıs KonusuHaberGündemKıbrıs
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