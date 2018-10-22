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Sol Hareket İstanbul’da temaslarda bulundu

Sol Hareket kurucularından Deniz Ünlüyol ve Abdullah Korkmazhan, 20-21 Ekim tarihlerinde İstanbul’da bir takım temas ve görüşmeler gerçekleştirdi.

22 Ekim 2018 Pazartesi 12:47
Sol Hareket İstanbul’da temaslarda bulundu

Sol Hareket’ten yapılan açıklamaya göre, İnsan Hakları Derneği ziyaret edilerek burada gerçekleşen Cumartesi Anneleri eylemine destek verildi. Ardından 78’liler Vakfı Başkanı Celalettin Can ve vakıf yetkilileri ile görüşme gerçekleştirildi.

Ayrıca Türkiye İşçi Partisi Genel Merkezi’nde TİP Merkez Komite üyeleri ile görüşülerek, Türkiye ve Kıbrıs’ta yaşanan gelişmeler üzerine görüş alış verişinde bulunuldu. 

Sol Hareket ve TİP’in, Türkiye’nin demokratikleştirilmesi ve Kıbrıs’ta federal çözüme ulaşılması çerçevesinde işbirliğinin ve ortak mücadelenin nasıl geliştirilebileceği ele alındı. İki örgüt temas ve çalışmalara devam etme kararı aldı.

Ünlüyol ve Korkmazhan, Bostancı Gösteri Merkezi’nde düzenlenen Türkiye İşçi Partisi kuruluş etkinliğine katılarak selamlama konuşmasında bulundular ve TİP Genel Başkanı İstanbul Milletvekili Erkan Baş ile görüştüler.

TİP kuruluş etkinliğinde Sol Hareket kurucularından Deniz Ünlüyol şöyle konuştu:
 “Akdeniz'in küçük, ancak sorunları büyük olan adasından, Kıbrıs'tan, Kıbrıslı Türk, Kıbrıslı Rum, Ermeni, Maronit ve Latinlerden, tüm Kıbrıs halkından, sosyalistlerinden ve devrimcilerinden selam getirdik.
TİP'li arkadaşlar "umudu büyütüyoruz, gel kardeşim" dediler buradayız. Omuz omuza dayanışmayı ve mücadeleyi büyütmek için sizlerleyiz.
Türkiye'deki Saray Rejimine karşı, emperyalizme ve kapitalizme karşı kavgamız ortak! Kıbrıs'ın işgalden, emperyalist kuşatmadan kurtarılması ve federal temelde yeniden birleştirilmesi, tüm Kıbrıslıların barış içerisinde yaşaması için mücadeleyi ortaklaştırmak için buradayız.
Türkiye İşçi Partisi'nin kuruluşunu selamlıyoruz. Türkiye işçi sınıfı ve halkları için yeni bir umut olan TİP'in başarılı olmasını diliyor, hepinizi en içten duygularımızla selamlıyoruz”

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Sol HareketIstanbulTemaslarDeniz ÜnlüyolAbdullah KorkmazhanHaber
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