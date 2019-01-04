Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Google Chrome kararıyor, görürseniz şaşırmayın!
Google Chrome kararıyor!
Telegram'dan sonra şimdi de Instagram'a büyük şok
Instagram'a büyük şok
Samsung bu kez akıllı ayakkabısıyla geliyor!
Samsung'tan akıllı ayakkabı!
Whatsapp, o telefonun fişini çekiyor!
Whatsapp, o telefonun fişini çekiyor!
Patlayan Telefon Sahibini Yakarak Öldürdü!
Patlayan Telefon Sahibini Öldürdü!
banner40

Sol Hareket, Karapaşaoğlu’na verilen cezayı protesto ettiğini açıkladı

Sol Hareket, vicdani retçi Halil Karapaşaoğlu’na verilen cezayı protesto ettiğini açıkladı.

04 Ocak 2019 Cuma 13:33
Sol Hareket, Karapaşaoğlu’na verilen cezayı protesto ettiğini açıkladı

banner41
Sol Hareket adına yazılı açıklamada bulunan Abdullah Korkmazhan, vicdani retçi Halil Karapaşaoğlu’nun askeri mahkemede yargılanarak para ve hapislik cezalarına maruz bırakılmasını şiddetle protesto ettiklerini belirterek, Karapaşaoğlu ve tüm vicdani retçiler ile dayanışmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Korkmazhan, Sol Hareket olarak vicdani ret hakkı yanı sıra, kademeli olarak askerlik süresinin kısaltılmasını, şartlarının iyileştirilmesini ve zorunlu askerliğin kaldırılmasını, nihai olarak Kıbrıs’ın tüm asker ve silahlardan arındırılmasını talep ettiklerini ve bunun için mücadeleye devam edeceklerini kaydetti.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Sol HareketHalil KarapaşaoğluCezaProtestoHaberGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lefkoşa'da kavga!
Lefkoşa'da kavga!
İzcan'ın by-pass ameliyatı ertelendi
İzcan'ın by-pass ameliyatı ertelendi
İki Toplumlu Öğretmenler Platformu Karşılıklı Okul Ziyaretlerini Sürdürüyor
İki Toplumlu Öğretmenler Platformu Karşılıklı Okul Ziyaretlerini Sürdürüyor

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim