Korkmazhan, Sol Hareket olarak vicdani ret hakkı yanı sıra, kademeli olarak askerlik süresinin kısaltılmasını, şartlarının iyileştirilmesini ve zorunlu askerliğin kaldırılmasını, nihai olarak Kıbrıs’ın tüm asker ve silahlardan arındırılmasını talep ettiklerini ve bunun için mücadeleye devam edeceklerini kaydetti.
Sol Hareket, Karapaşaoğlu’na verilen cezayı protesto ettiğini açıkladı
Sol Hareket, vicdani retçi Halil Karapaşaoğlu’na verilen cezayı protesto ettiğini açıkladı.
04 Ocak 2019 Cuma 13:33