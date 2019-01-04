Sol Hareket, Karapaşaoğlu’na verilen cezayı protesto ettiğini açıkladı

adına yazılı açıklamada bulunan Abdullah Korkmazhan, vicdani retçi’nun askeri mahkemede yargılanarak para ve hapisliklarına maruz bırakılmasını şiddetleettiklerini belirterek, Karapaşaoğlu ve tüm vicdani retçiler ile dayanışmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Korkmazhan, Sol Hareket olarak vicdani ret hakkı yanı sıra, kademeli olarak askerlik süresinin kısaltılmasını, şartlarının iyileştirilmesini ve zorunlu askerliğin kaldırılmasını, nihai olarak Kıbrıs’ın tüm asker ve silahlardan arındırılmasını talep ettiklerini ve bunun için mücadeleye devam edeceklerini kaydetti.