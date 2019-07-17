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Sol Hareket: Kıbrıs silah ve askerlerden arındırılmalı

17 Temmuz 2019 Çarşamba 11:50
Sol Hareket: Kıbrıs silah ve askerlerden arındırılmalı

Sol Hareket, Doğu Akdeniz’de ve Kıbrıs çevresinde süregelen gerginliğin çatışma ve savaş riskini her geçen gün arttırdığına dikkat çekerek, ısrarla tırmandırılan gerginlik politikasından tüm tarafların zararlı çıkacağını savundu.
Sol Hareket adına yazılı açıklamada bulunan Abdullah Korkmazhan, ne Kıbrıs sorununun ne de doğal gaz konusunun tehdit, gerginlik ve çatışma ile çözülemeyeceğinin açık olduğunu, gerginlik politikasından tüm Kıbrıslıların büyük bedeller ödediğini kaydederek, çatışma ve savaş riskini bertaraf etmek için müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden ve BM Genel Sekreteri Guterres’in çizdiği çerçeve temelinde biran önce başlamasının şart olduğunu söyledi.
 “Doğal gaz ve toplumsal haklarımızı elde etmemizin yolu Kıbrıs sorununun çözümünden geçmektedir. Bu bağlamda her iki lider de önkoşul öne sürmeden,  müzakerelerin yeniden başlaması ve askeri güç gösterisi ile artan gerginliğin önüne geçmek için sorumluluk ve girişim üstlenmek zorundadır” diyen Korkmazhan, liderlerden beklenenin varolan gergin ortamı daha da gerecek adımlardan uzaklaşarak, diyalog ve müzakere yoluna yönelmeleri olduğunu belirtti.
“KIBRIS VE BÖLGEMİZ ASKERSİZLEŞTİRİLMELİDİR”
Kıbrıs’ta doğal gaz konusunun kapsamlı çözüm yönünde bir katalizör olarak kullanmak ve tüm Kıbrıslıların çıkarları ile bölgesel barış yönünde değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizen Korkmazhan, Doğu Akdeniz’de süregelen gerginliğin, yalnızca doğal gaz konusu ile bağlantılı olmadığını, esas olanın emperyalist güçlerin bölgedeki nüfuz mücadelesi olduğunu ifade etti.
Orta Doğu ve Suriye’de süregelen ABD ve Rusya arasındaki güç mücadelesi ve çıkar çatışmasının, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs’a kadar uzandığına dikkat çeken Korkmazhan, emperyalist güçlerin çıkar çatışmasında rol kapmaya çalışmanın ağır bedelleri olacağı uyarısında bulunarak, esas olanın emperyalizme ve savaş çığırtkanlığına karşı, diyalog, diploması ve barış politikalarını ön plana çıkarmak olduğuna işaret etti.
Doğu Akdeniz ve Kıbrıs çevresinin son dönemde korkunç bir şekilde askerileştirildiğini belirten Korkmazhan, Kıbrıs ve bölgenin tüm silah ve askerlerden arındırılmasını ve askersizleştirilmesini talep ettiklerini vurguladı. 

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