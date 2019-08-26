Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
"Cep telefonları bilinenden üç kat fazla radyasyon yayıyor"
Cep'teki tehlike!
Epilepside yeni tedavi umudu
Epilepside yeni tedavi umudu
Uzayda işlenen ilk suç!
Uzayda işlenen ilk suç!
Çocuğunuzun boyunun uzamasında yiyecekler kilit konumda!
Çocuğunuzun boyunun uzamasında yiyecekler kilit...
Çoğu kişi sevmiyor ama faydaları saymakla bitmiyor
Çoğu kişi sevmiyor ama faydaları...

Sol Hareket: Müzakerelere kaldığı yerden devam edilmeli

Sol Hareket, Kıbrıs sorununa çözüm bulma yönündeki müzakerelere kaldığı yerden devam edilmesini isiyor

26 Ağustos 2019 Pazartesi 14:00
Sol Hareket: Müzakerelere kaldığı yerden devam edilmeli

Abdullah Korkmazhan, Sol Hareket adına yaptığı yazılı açıklamada, müzakerelerin İsviçre’nin Crans Montana kasabasındaki zirvede kaldığı yerden yeniden başlaması yönünde tüm taraflara sorumlu davranması çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un, “referans şartlarını” belirlemek için yürüttüğü çalışmalara tarafların destek vermesini beklediklerini kaydeden Korkmazhan, “Eylül ayında New York’da gerçekleşecek BM Genel Kurulu çalışmaları çerçevesinde yapılacak üçlü zirve de müzakerelerin yeniden başlaması yönünde adım atılabilmesi için referans şartları konusunda anlaşmaya varılması ve bugüne kadar ki anlaşmalar ile uzlaşılara bağlı kalınması şarttır” dedi.

Müzakerelerin yeniden başlamasına ve federal çözüm zeminine karşı çıkanların, statükonun devamını istediklerini ve topluma ilerisi için sunacak önerileri olmadığını ileri süren Korkmazhan, Avrupa Birliği çatısı altında iki ayrı devlet düşüncesinin de toplumu aldatmak anlamına geldiğini savundu.

banner22
Son Güncelleme: 26.08.2019 14:02
Anahtar Kelimeler:
KıbrısMüzakereHaraketSol
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tanju Aykol hayatını kaybetti
Tanju Aykol hayatını kaybetti
Burcu: "3’lü görüşmenin tarihi ve yeri hakkında henüz bir karar alınmadı"
Burcu: "3’lü görüşmenin tarihi ve yeri hakkında henüz bir karar alınmadı"
Güzelyurt'ta elektrik kesintisi!
Güzelyurt'ta elektrik kesintisi!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim