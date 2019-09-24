Sol Hareket Omorfo İlçe Komitesi kuruldu

Sol Hareket, “Omorfo İlçe Komitesi” oluşturdu. Komite Sekreterliği görevine Nuri Gazitepe getirildi.

Sol Hareket, ilçe komitelerini oluşturma çalışmaları çerçevesinde Mağusa İlçe Komitesi’nin ardından “Omorfo İlçe Komitesini” de kurdu.

Sol Hareket’ten verilen bilgiye göre, komite üyeliklerine Derviş Okan Ünlüyol, Ali Polili, Ayten Akmen ve Kezban Sağnak seçildi.

Diğer ilçe ve bölge komitelerinin oluşturulması çalışmalarının devam ettiği belirtildi.