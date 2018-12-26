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Sol Hareket, “Suudi Yaşam Biçiminin Egemen Kılınmaya Çalıştığını” İleri Sürdü

26 Aralık 2018 Çarşamba 15:35
Sol Hareket, “Suudi Yaşam Biçiminin Egemen Kılınmaya Çalıştığını” İleri Sürdü

Sol Hareket, ülkede “Suudi yaşam biçiminin ve dini gericiliğin egemen kılınmaya çalışıldığını” ileri sürerek, Adalet ve Kalkınma Partisi’ne,  Büyükelçilik ve Vakıflar İdaresi’ne yönelik eleştirilerde bulundu.

VAKIFLAR İDARESİ’NDE KAPSAMLI SORUŞTURMA BAŞLATILMALI

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Sol Hareket adına yazılı açıklama yapan Abdullah Korkmazhan, tarikatların finanse edildiğini öne sürerek, Vakıflar İdaresi’nde kapsamlı bir soruşturma başlatılması ve sonuçlarının kamuoyu ile paylaşılmasını talep etti.

Gazeteci Hasan Çağda’nın tutuklanmasını şiddetle protesto ettiklerini kaydeden Korkmazhan, “Hasan Çağda’nın talimatla tutuklandığını savundu. Korkmazhan; “Topluma göz dağı vererek, baskı altına almaya çalışıyorlar” dedi.

Korkmazhan, ayrıca Hükümet’i, suskunluğunu korumakla eleştirdi ve “Polis’in keyfi davranışları karşısında üç maymunu oynamakla” suçladı.

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Anahtar Kelimeler:
Sol HareketEleştiriHaberGündemKıbrıs
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