Sol Hareket'ten seçim açıklaması

Sol Hareket’ten yapılan açıklamada, “Yerel yönetimleri kendi kendini yönetmenin, özyönetimin temeli, aynı zamanda merkezi iktidar mücadelesinin ve Kıbrıs özelinde federal çözüm mücadelesinin çok önemli bir parçası olarak görmekteyiz” denildi.



“Su, altyapı, temizlik, sağlık, barınma, eğitim, ulaşım gibi temel haklar her yerel yönetimde bedelsiz, eşit ve ulaşılabilir olmalıdır” ifadeleri kullanılan açıklamada, seçimlerde “özgürlükçü, ekolojist, katılımcı, dayanışmacı ve federal çözüm yanlısı ilerici adayların” destekleneceği kaydedildi.