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Sol Hareket: "Zamlar geri alınmalı, vergi sistemi değişmeli"

16 Ocak 2020 Perşembe 14:56
Sol Hareket: "Zamlar geri alınmalı, vergi sistemi değişmeli"

Sol Hareket, yapılan zam ve vergi artışlarının geri çekilmesi, vergi sisteminin değiştirilmesi çağrısında bulundu.

Abdullah Korkmazhan, Hareket adına yaptığı yazılı açıklamada, yeni zam ve bazı vergilerde yapılan artışların iptal edilmesini, “daha adil” bir vergilendirme sistemine geçilmesini talep etti.

Kuzey Kıbrıs’ta düzenin “çarpık” olduğunu savunan Korkmazhan, esas olanın “kendi kendini yönetmeye dayalı bir düzen” ve “Kıbrıs’ta erken bir zamanda federal çözüme ulaşılması” olduğunu kaydetti.

Mevcut düzenin “yolsuzluğu, yoksulluğu, eşitsizliği, sömürüyü, gericiliği, baskıyı, gelecek belirsizliğini ve çözümsüzlüğü” derinleştirdiğini savunan Korkmazhan, siyasilere olan güvenin de gerilemekte olduğunu söyledi.

Korkmazhan, “mevcut düzende en basit altyapı yatırımları dahi yapılamıyor” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Sol Hareket
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