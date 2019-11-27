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Sol Hareket:Çözüm yönünde yeni bir perspektif açıldı

27 Kasım 2019 Çarşamba 15:06
Sol Hareket:Çözüm yönünde yeni bir perspektif açıldı

Sol Hareket adını yazılı açıklamada bulunan Abdullah Korkmazhan, Berlin’de gerçekleşen görüşmelerin çözüm yönünde yeni bir perspektif açtığını belirtti.

Korkmazhan yaptığı yazılı açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in yaptığı açıklama ile federasyon zeminini ve bundan sonra izlenecek yol haritasını kapsamlı bir şekilde çizdiğini kaydetti.

Abdullah Korkmazhan, BM Genel Sekreteri’nin liderlerle birlikte önemli bir takım taahhütler üstlendiğini, Kıbrıs sorununda var olan çıkmazın kırıldığını ve ilerleme perspektifi açıldığını vurguladı. Korkmazhan, “İki devletli çözüm veya konfederasyon gibi tartışmalar artık geride kalmıştır. Kıbrıs sorununun müzakere ve çözüm zemininin BM kararlarında belirtildiği gibi siyasi eşitliğe dayalı, iki toplumlu, iki bölgeli federasyon olduğu netleşmiştir” dedi.

Korkmazhan, BM Genel Sekreteri’nin referans kavramlarının hazırlanması ve 5+BM formatında konferans toplanması yönünde çalışma üstlenmesinin oldukça önemli olduğunu ve BM’nin Kıbrıs sorununa olan ilgisini gösterdiğini belirtti.

(BRT/TAK)

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Sol Hareket
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