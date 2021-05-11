SOL HAREKET’İN 1. OLAĞAN KONGRESİ 29 MAYIS’TA YAPILIYOR

Parti’den yapılan duyuruda, Lefkoşa Gençlik Merkezi’nde yer alacak kongreye katılımın pandemi nedeniyle 100 kişi ile sınırlandığı ve açık havada yapılacağı belirtildi.

Kongrenin gündeminde, genel sekreter ve yetkili kurulların seçimi de bulunuyor.