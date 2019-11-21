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Sol Hareket’ten Berlin’deki Üçlü Görüşmeyle İlgili Değerlendirme

21 Kasım 2019 Perşembe 14:25
Sol Hareket’ten Berlin’deki Üçlü Görüşmeyle İlgili Değerlendirme

Sol Hareket, Berlin’de gerçekleşecek üçlü görüşmenin daha başlamadan berhava edilmeye ve sonuçsuz bırakılmaya çalışıldığını savunarak, federal çözüm yanlılarının birlikteliğine ve çözüm iradesinin temsiliyetine hiç olmadığı kadar ihtiyaç olduğunu vurguladı.
Sol Hareket adına yazılı açıklamada bulunan Abdullah Korkmazhan, üçlü görüşmenin Kıbrıs sorunu ve ülkenin geleceği açısından büyük öneme sahip olduğunu söyledi.
Korkmazhan, “Her iki taraftaki statükocular söz birliği ve amaç birliği etmişçesine, üçlü görüşmenin ve Guterres’in yeni inisiyatifinin sonuçsuz kalması için çalışıyor” görüşünü dile getirdi.
Kıbrıs sorununun ve çözüm çabalarının kritik bir kavşakta bulunduğunu belirten Korkmazhan, “Guterres’in yeni çabasını daha başlamadan boğmak isteyenlere karşı federal çözüm yanlılarının birlikteliğine ve toplumumuzun çözüm iradesinin kararlı ve tutarlı bir şekilde temsiliyetine hiç olmadığı kadar ihtiyaç vardır” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Sol Hareket
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