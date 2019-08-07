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Sol Hareketten Liderlere Çağrı…

Korkmazhan, 9 Ağustos’ta gerçekleşecek liderler buluşmasının ülkenin geleceği açısından büyük öneme sahip olduğunu belirterek, kapsamlı çözüm müzakerelerinin yeniden başlayabilmesinin büyük oranda liderler buluşmasının sonucuna bağlı olduğunu iddia etti.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 16:13
Sol Hareketten Liderlere Çağrı…

Sol Hareket adına yazılı açıklamada bulunan Abdullah Korkmazhan, 9 Ağustos’ta gerçekleşecek liderler buluşmasının ülkenin geleceği açısından büyük öneme sahip olduğunu belirterek, kapsamlı çözüm müzakerelerinin yeniden başlayabilmesinin büyük oranda liderler buluşmasının sonucuna bağlı olduğunu iddia etti.

Liderler buluşmasının müzakere süreci ile gayri resmi konferans sürecinin önünü açması gerektiğine vurgu yapan Korkmazhan, liderler buluşmasının sonuçsuz kalması durumunda, ülkenin geleceği açısından yıkıcı sonuçları olacağı ve Kıbrıs sorunundaki çıkmazın, gerginlik ve kalıcı bölünme tehlikesinin daha da derinleşeceğini savundu.

Her iki lidere de buluşma öncesi iyi hazırlık yapmaları ve müzakerelerin başlaması için kararlı ve yapıcı olmaları çağrısında bulunan Korkmazhan, “Kıbrıs’taki statükonun tüm Kıbrıslıların geleceğini tehdit ettiğini ve kapsamlı çözümün kaçınılmaz olduğunu” kaydetti.

Müzakerelerin sıfırdan ve ucu açık bir şekilde başlamayacağını, BM Genel Sekreteri Guterres’in de belirttiği gibi bu güne kadar üzerinde uzlaşıya varılan konulara tüm tarafların saygı göstermesinin ve öngörülebilir bir gelecekte müzakerelerin çözüm ile sonuçlanmasının şart olduğunu kaydeden Korkmazhan, “Müzakereler BM parametreleri temelinde federal bir çözüme ulaşma hedefi ile Crans Montana’da kaldığı yerden, birinde güvenlik, diğerinde sorunun iç yanlarının çarpraz bir şekilde görüşüleceği şekilde başlayacaktır. BM parametrelerini yok sayan, federal çözümün tüketildiğinden bahseden ve AB çatısı altında iki ayrı devletten ve iş birliğinden bahsedenler hayal dünyasında yaşamakta ve toplumumuzu aldatmaktadırlar” ifadelerini kullandı.

“Kıbrıs Türk toplumunun büyük bir çoğunluğunun KKTC’deki çarpık yapı ve rejimden kurtulma kararlılığında olduğunu ve federal çözümü tek gerçekçi çıkış yolu olarak gördüğünü” ileri süren Korkmazhan, toplumsal irade karşısında eski ve yeni statükocuların çözümsüzlük çabalarının sonuçsuz kalmaya mahkûm olduğunu ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
Sol HareketAbdullah Korkmazhan9 Ağustos
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