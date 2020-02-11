‘Sol yelpazedeki rakibe fark yaratma amaçlı bir açıklama’

Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Ersan Saner, BRT’de katıldığı GündemArtı programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın tepkilere neden olan açıklamasına ilişkin olarak “talihsiz” ifadesini kullanan Saner, buna benzer açıklamaların daha önce de gerçekleşmiş olduğunu hatırlattı.

Saner, “böyle bir konu ne gündeme geldi ne de tartışıldı. Benim tahminim sol yelpazedeki siyasi rakibine bir fark yaratabilmek için böyle bir açıklama yaptı” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın açıklamasını seçim korkusuyla yapılmış bir açıklama olarak niteleyen Saner, “Kendisini daha sağ duyulu olmaya, sol yelpazedeki rakiplerine fark atmak için uğraşırken Türkiye Cumhuriyeti ile aramızda tamiri mümkün olmayacak yaralar açmaması için de özen göstermeye bir kez daha davet ediyorum” şeklinde konuştu.

(BRT)