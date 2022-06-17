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Soldan siyasi birliktelik kararlılığı…

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP), Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP), Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) ve Sol Hareket, Sarayönü Meydanı’ndaki Dikilitaş Anıtı önünde  ortak basın açıklaması yaparak, siyasi birliktelik  kararlılığını vurguladı.

17 Haziran 2022 Cuma 15:58
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Soldan siyasi birliktelik kararlılığı…
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TDP, TKP, BKP, YKP ve Sol Hareket, Lefkoşa’da Sarayönü Meydanı’ndaki Dikilitaş Anıtı önünde ortak basın açıklaması yaptı.

TDP Genel Başkanı Mine Atlı tarafından okunan ortak açıklamada, ekonomik zorluklar altında ezilen Kıbrıslı Türklerin iradesinin uzun zamandır yok sayıldığı ve demokrasiye müdahaleler olduğu öne sürüldü.

Kıbrıslı Türklerin bir var oluş mücadelesi içinde olduğunun kaydedildiği açıklamada, TC ile KKTC arasında imzalanan iş birliği protokolünün Kıbrıslı Türklerin varlığını tehdit altına aldığı ve Ceza Değişiklik Yasa Tasarısı’nın ise ses çıkarılmamasını garanti altına almayı hedeflediği iddia edildi.

- “Öfkeli, tepkili  ve utanç içerisindeyiz”

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Kıbrıs ziyaretine de değinilen açıklamada, Çacuşoğlu’nun bakanlara “müdür” muamelesi yaptığı iddia dilerek, “Bizler bu yaşananlar karşısında, Kıbrıslı Türkler olarak öfkeli, tepkili  ve utanç içerisindeyiz. Bu adadaki varlığımız ve irademiz yok sayılmaktadır” denildi.

Açıklamada Kıbrıslı Türklerin laikliğe inanan bir toplum olduğu vurgulanarak, Çavuşoğlu, Kıbrıs ziyaretinde cami avlusunda “siyasi toplantı” yaptığı ve “vatandaşlık sözü” verdiği gerekçeleri ile eleştirildi.

Kıbrıslı Türklerin üretimden koparıldığı ve giderek yoksullaştığının belirtildiği açıklamada, “Göç artık her Kıbrıslı Türk gencin gündemindedir” denildi.

TDP, TKP, BKP, YKP ve Sol Hareket’in farklılıklarına bakmadan  siyasi birliktelik yapma kararlılığında olduğunun vurgulandığı açıklamada, “Biz birlikteyiz, Her önemli mücadelede olduğu gibi bu mücadelede de yan yanayız. Ne Ak Parti iktidarının ne de başka bir iktidarın bizi yok etmesine müsaade etmeyeceğiz. Emekçimizi, aydınımızı, bizleri rahat bırakın, çekin elinizi yakamızdan. Bizi tüketemezsiniz. Biz kazanacağız, siz kaybedeceksiniz” ifadelerine yer verildi.

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