Solo Türk prova ve gösteri uçuşları nedeniyle, drone uçuşu ve hava sporları yapılamayacak

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, 13-14 Kasım’da 14.30-18.00 saatleri arasında, ayrıca 15 Kasım’da 09.30-18.00 saatleri arasında drone uçuşu ve hava sporları faaliyetleri gerçekleştirilemeyecek.