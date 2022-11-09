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Solo Türk prova ve gösteri uçuşları nedeniyle, drone uçuşu ve hava sporları yapılamayacak

Solo Türk’ün 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı çerçevesinde yapacağı prova ve gösteri uçuşları nedeniyle, önümüzdeki günlerde bazı saatlerde drone uçuşu ve hava sporları faaliyetleri yapılamayacak.

09 Kasım 2022 Çarşamba 18:28
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Solo Türk prova ve gösteri uçuşları nedeniyle, drone uçuşu ve hava sporları yapılamayacak



Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, 13-14 Kasım’da 14.30-18.00 saatleri arasında, ayrıca 15 Kasım’da 09.30-18.00 saatleri arasında drone uçuşu ve hava sporları faaliyetleri gerçekleştirilemeyecek.

Anahtar Kelimeler:
Solo TürkProva
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