Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, 13-14 Kasım’da 14.30-18.00 saatleri arasında, ayrıca 15 Kasım’da 09.30-18.00 saatleri arasında drone uçuşu ve hava sporları faaliyetleri gerçekleştirilemeyecek.
Solo Türk prova ve gösteri uçuşları nedeniyle, drone uçuşu ve hava sporları yapılamayacak
Solo Türk’ün 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı çerçevesinde yapacağı prova ve gösteri uçuşları nedeniyle, önümüzdeki günlerde bazı saatlerde drone uçuşu ve hava sporları faaliyetleri yapılamayacak.
09 Kasım 2022 Çarşamba 18:28
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