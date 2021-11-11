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SOLOTÜRK ekibi Pazartesi gösteri yapacak

15 Kasım Cumhuriyet Bayramı’nın 38’inci kuruluş yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında SOLOTÜRK ekibi Pazartesi günü gösteri uçuşu yapacak.

11 Kasım 2021 Perşembe 18:14
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SOLOTÜRK ekibi Pazartesi gösteri yapacak
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15 Kasım Cumhuriyet Bayramı’nın 38’inci kuruluş yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında Türk Hava Kuvvetleri’ne bağlı SOLOTÜRK gösteri ekibi gösteri uçuşu yapmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gelecek.

Enformasyon Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, SOLOTÜRK gösteri ekibi pazartesi günü saat 10.00’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı Tören Alanı’nda resmi tören geçişi esnasında gösteri uçuşu yapacak. 

Aynı günün devamında SOLOTÜRK gösteri ekibi saat 15.30’da Girne Atatürk Meydanı’ndan izlenebilecek bir gösteri düzenleyecek.

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