Soluğu cezaevinde aldılar

Lefkoşa’da meydana gelen müstahdem tarafından hırsızlık meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Şehmus Oral ve İlker Özerdem mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Öjen Açıkada, olguları aktardı.

Polis, zanlılar Şehmus Oral ve İlker Özerdem’in; 2019 Kasım ile 2020 Mayıs ayları içerisinde müstahdemleri oldukları Lefkoşa'da faaliyet gösteren Polatlar Ticaret Ltd'e ait şirket telefonuna almış oldukları sipariş üzerine Lefkoşa'da faaliyet gösteren İr-Mar Market'e giderek iki adet su arıtma cihazı takarak cihazların değeri olan 6800 TL meblağlı çeki alıp Albank Yenikent şubesinde bozdurup çek meblağı olan 6800 TL’yi tasarruflarına geçirip kendi ihtiyaçları için harcadıklarını belirtti.

Polis, yine Alayköy Sanayii de faaliyet gösteren Door-Line Ltd'e 1 adet su arıtma cihazını takip karşılığında 1900 TL değerinde çek alıp iş kurma işlemi için Muhasebecilerine verdiklerini ve Lefkoşa'da Nejla Işık isimli şahsın ikametgahına su arıtma cihazı takıp 2600 TL tutarını taksitlendirme yaparak üç ay olacak şekilde tahsil edip yine ihtiyaçları için harcayarak toplamda 65 bin 35 TL değerindeki 5 adet su arıtma cihazı ve su arıtma cihazlarına ait aparatları sirkat ettiklerini anlattı. Polis, zanlıların aleyhinde başlatılan tahkikatın sonuçlandığını ve zanlıların KKTC de herhangi bir bağları olmadığını belirterek, uygun bir teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Hale Dağlı, zanlıların bir ayı geçmeyen bir süre için Merkezi Cezaevinde tutuklu kalmalarına emir verdi.