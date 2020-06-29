Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Soluğu cezaevinde aldılar
Soluğu cezaevinde aldılar
Sınırda yakayı ele verdi
Sınırda yakayı ele verdi
Bir buçuk yaşındaki Dirensu Erdağ’un ölümüne neden olmuştu
6 ay hapis cezası
Tecavüz iddiası
Tecavüz iddiası...
Bıçakladı, kafasını yere vurdu, boğazını sıktı
Namusu için yapmış...
Flaş Haber
Kavurucu sıcaklar geliyor
Kapat

Soluğu cezaevinde aldılar

Lefkoşa’da meydana gelen müstahdem tarafından hırsızlık meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Şehmus Oral ve İlker Özerdem mahkeme huzuruna çıkarıldı.

29 Haziran 2020 Pazartesi 15:17
769 Okunma
Soluğu cezaevinde aldılar

Lefkoşa’da meydana gelen müstahdem tarafından hırsızlık meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Şehmus Oral ve İlker Özerdem mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Öjen Açıkada, olguları aktardı.

Polis, zanlılar Şehmus Oral ve İlker Özerdem’in; 2019 Kasım ile 2020 Mayıs ayları içerisinde müstahdemleri oldukları Lefkoşa'da faaliyet gösteren Polatlar Ticaret Ltd'e ait şirket telefonuna almış oldukları sipariş üzerine Lefkoşa'da faaliyet gösteren İr-Mar Market'e giderek iki adet su arıtma cihazı takarak cihazların değeri olan 6800 TL meblağlı çeki alıp Albank Yenikent şubesinde bozdurup çek meblağı olan 6800 TL’yi tasarruflarına geçirip kendi ihtiyaçları için harcadıklarını belirtti.

Polis, yine Alayköy Sanayii de faaliyet gösteren Door-Line Ltd'e 1 adet su arıtma cihazını takip karşılığında 1900 TL değerinde çek alıp iş kurma işlemi için Muhasebecilerine verdiklerini ve Lefkoşa'da Nejla Işık isimli şahsın ikametgahına su arıtma cihazı takıp 2600 TL tutarını taksitlendirme yaparak üç ay olacak şekilde tahsil edip yine ihtiyaçları için harcayarak toplamda 65 bin 35 TL değerindeki 5 adet su arıtma cihazı ve su arıtma cihazlarına ait aparatları sirkat ettiklerini anlattı. Polis, zanlıların aleyhinde başlatılan tahkikatın sonuçlandığını ve zanlıların KKTC de herhangi bir bağları olmadığını belirterek, uygun bir teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Hale Dağlı,  zanlıların bir ayı geçmeyen bir süre için Merkezi Cezaevinde tutuklu kalmalarına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Hırsızlık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kavurucu sıcaklar geliyor
Kavurucu sıcaklar geliyor
"PCR testi negatif çıktı"
"PCR testi negatif çıktı"
Türkiye'den para aktarılacak
Türkiye'den para aktarılacak
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim