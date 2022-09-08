Solyalı: “Hükümet bizimle konsensüs sağlayarak hareket etmelidir”

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CTP Milletvekili Ürün Solyalı, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

Anayasa mahkemesinin aldığı karar hakkında bilgi aktaran CTP Milletvekili Ürün Solyalı, “Hükümet yetkilileri ile yaptığımız görüşmelerde bunun anayasa mahkemesinden döneceğini kendilerine aktarmıştık. Biz anayasanın varlığına sahip çıkmakla mükellefiz. Hiçbir diyalog kurmadan çoğunluğun ezici üstünlüğü ile bir karar alıyorsanız, hukukun gerektirdiği şekilde bir karar çıkması tescillenir” dedi.

Solyalı, “Anayasanın 119. Maddesi seçimler 4 yılda bir olur diye çok açık bir ibare var. Muhalefet olarak seçimin 26 Haziranda yapılabilmesi için bir öneri sunduk ve bunu aynı gün reddettiler. Seçimin haziran ayında olmaması için pusuda beklediler ve yasanın kasım ayında yapılması için 26 Haziran tarihine 2 gün kala oy çokluğu ile meclisten geçirdiler” şeklinde konuştu.

Solyalı, “Birincisi anayasa aykırı bir işlem yapıldı. İkincisi çoğunluğa sahip olunması demek her istediğinizi yapacağınız anlamına gelmemektedir. İktidarın çoğunluğu ile yaratılan kaosu anayasa mahkemesinin çözmesini beklemeyin” dedi.

Solyalı, “Bu yasa iki parçadan oluşuyordu. Birincisi Seçimlerin bundan sonra kasım ayında yapılmasını öngören bir parçaydı. İkincisi yerel yöneticilerin yetki ve görevlerinin seçime kadar görevlerini sürdüreceğini öngören bir maddeydi. Biz ikinci parçada ısrarlı değildik. Ancak mahkeme kendi inisiyatifini kullanarak dedi ki, oy çokluğu ile bir yasa yapılarak anayasayı ihlal edemezsiniz” dedi.

Solyalı, “Yerel seçimler bir koşulda yapılacak ama bundan sonra mahkemenin aldığı bu karar doğrultusunda seçimler anayasaya aykırı yapılacak. Biz çağrımızı yaptık. Hükümet bir şekilde bizimle hangi tarihte seçimin yapılacağı noktasında konsensüs sağlayarak hareket etmelidir. Aksi takdirde kaos ortam devam edecektir” şeklinde konuştu.