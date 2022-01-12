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Solyalı:TL’den EURO sistemine geçilmesi hasıl olmuş durumdadır

CTP Lefkoşa Milletvekili adayı Ürün Solyalı, güven ortamının yeniden tesis etmenin en önemli hedefleri olduğunu kaydetti.

12 Ocak 2022 Çarşamba 12:13
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Solyalı:TL’den EURO sistemine geçilmesi hasıl olmuş durumdadır
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Halkın Siyasetçiye ve siyasete olan güvenin azaldığına dikkat çeken CTP Lefkoşa Milletvekili adayı Ürün Solyalı, güven ortamının yeniden tesis etmenin en önemli hedefleri olduğunu kaydetti.

Sisteme dair değişimde ve yönetim mekanizmasında politikacıların başarılı olamadıklarını, halkın da bu tavır ve samimiyetsiz siyasilerin bulunmasından dolayı hayal kırıklığına uğradığını gözlemlediklerini kaydeden Solyalı, yeni seçilecek milletvekilleriyle bunun aşılmasını beklediğinin altını çizdi.

Devletin kuruluş temellerinin vatandaşların güven içerisinde yaşamasını gerekli kılmasına rağmen eğer devlet, eğitim, can, mal ve finans güvenliği sağlamıyorsa burada bir sorun olduğuna dikkat çeken Solyalı, devletin devamlılığı için böyle bir ortamda sistemin tekrar elden geçirilmesi gerektiğini belirtti.

Ürün Solyalı, ülkemizde bugün böyle bir ortamın var olduğu ve seçimler sonrası oluşacak hükümete bu yönde birçok görev düştüğü ve CTP’nin bu sorumluluğu üstlenmeye hazır olduğunu kaydetti.

Kamu Reformu’nun yapılmasının şart olduğunu ve kurumların siyasi erklerden kurtarmak amaçlarının olduğunu önemine değinen Solyalı, “kamu reformu hayata geçtiği zaman daha düzgün bir yapı olacaktır. 2018 yılında 4 hükümet döneminde bunu başardık. Yine yapabilecek güce ve kudrete sahibiz” dedi. CTP Lefkoşa Milletvekili adayı Ürün Solyalı, “TL’den EURO sistemine geçilmesi hasıl olmuş durumdadır. Türkiye’deki ekonomik kararların etkisini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaşanılan sıkıntılar ve halkın iyiden iyiye fakirleşmesi bizi bu duruma itmiştir. Mali ve ekonomik anlamında iyi işlerin yapılması gerektiği düşüncesindeyim. Uluslararası ekonomilerde gerekli çalışmaları yapmak ve kendi ayakları üzerinde durmayı hedefleyen bir yapı içinde olacaktır” dedi

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