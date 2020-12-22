Şömine yakarken yangın çıktı!

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI:

21.12.2020 tarihinde, saat 22:50 sıralarında, Ötüken’de, Mustafa DEMİREL’e ait ikametgahın misafir odasında bulunan şömine içerisindeki odunlar üzerine benzin döküp yakmaya çalıştığı esnada elinde tutmakta olduğu benzin dolu bidonun alev alması sonucu bir yangın meydana gelmiştir. Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu misafir ve mutfak odaları içerisinde bulunan muhtelif eşyalar yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.