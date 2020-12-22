Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
2 gün daha tutuklu kalacak
2 gün daha tutuklu kalacak
Aracın içindeki çantayı çaldı
Aracın içindeki çantayı çaldı
Nijerya'dan fuhuş amacıyla geldi
Nijerya'dan fuhuş amacıyla geldi
"Beni boşarsan seni öldürürüm"
"Beni boşarsan seni öldürürüm"
15 ay hapse mahkum edildi
15 ay hapse mahkum edildi

Şömine yakarken yangın çıktı!

 Ötüken’de, Mustafa DEMİREL’e ait ikametgahın  misafir odasında bulunan şömine içerisindeki odunlar üzerine benzin döküp yakmaya çalıştığı esnada elinde tutmakta olduğu benzin dolu bidonun alev alması sonucu yangın meydana geldi.

22 Aralık 2020 Salı 14:10
1567 Okunma
Şömine yakarken yangın çıktı!

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI:

21.12.2020 tarihinde, saat 22:50 sıralarında,  Ötüken’de, Mustafa DEMİREL’e ait ikametgahın  misafir odasında bulunan şömine içerisindeki odunlar üzerine benzin döküp yakmaya çalıştığı esnada elinde tutmakta olduğu benzin dolu bidonun alev alması sonucu bir yangın meydana gelmiştir. Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu misafir ve mutfak odaları içerisinde bulunan muhtelif eşyalar yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Açıkladı: "Nergisli'de bulaş var"
Başkan Açıkladı: "Nergisli'de bulaş var"
Saner Ankara yolcusu
Saner Ankara yolcusu
Beyarmudu'nda yapılan PCR testlerinin sonuçları açıklandı
Beyarmudu'nda yapılan PCR testlerinin sonuçları açıklandı
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim