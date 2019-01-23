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Şömineyi Yakmaya Çalışırken Evde Yangına Neden Oldu..

1 kişi yaralandı

23 Ocak 2019 Çarşamba 14:03
Şömineyi Yakmaya Çalışırken Evde Yangına Neden Oldu..

İnönü'de Neşet Demirel dün şömineyi yakmaya çalıştığı sırada benzin bidonunun tutuşup alevlenmesi sonucu çıkan yangında yaralandı.

Polisin açıklamasına göre, saat 17.30’da meydana gelen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ancak evin oturma odasında bulunan bir adet iki kişilik koltuk, bir adet çift kapılı alüminyum panjur, bir adet çift kapılı pencere, bir adet ampül ve kablosu yanarak zarar gördü.

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Yangın sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden ikinci derece yanıklar meydana gelen Neşet DEMİREL kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisini müteakip cerrahi servisinde müşahede altına alındı.

Soruşturma sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Neşet DemirelİnönüşömineYangınHaberGündemKıbrıs
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