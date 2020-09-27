Son 150 metre için çalışmalar başladı…

Türkiye’den su temin projesi kapsamında denizde yapılan tamir çalışmalarının sonuna gelindi.

Haber Kıbrıs'ta yer alan habere göre denizin çok dalgalı olması nedeniyle dün akşam çalışma yapılamadı ancak 500 metre uzunluğundaki borunun montajı işlemi gerçekleştirildi.

Son 500 metrelik borunun ucuna son Y parçasının montajı ise sabah saatlerinde yapıldı.

500 metrelik boru karada üretiliyor ve boş ağırlığı 150 ton, su ile birlikte bin ton ağırlığa ulaşıyor. Bu nedenle fırtınada montaj işleri zorlaştırıyor.

6 gemi aralıksız çalışıyor

Türkiye’den su temin projesi kapsamında 6 gemi aralıksız çalışıyor. 500 Metrelik borunun montajının bugün tamamlanması beklenirken geriye deniz-kara geçişini sağlayacak 150 metrelik borunun montajı kalıyor. Son 150 metrelik borunun ucuna eklenecek Y montajının ardından KKTC’ye su aktarımı başlanacak.

Su direkt arıtmaya verilecek

Türkiye’den ülkemize gelecek olan su normal şartlarda baraja verilecekti. Ancak KKTC’de yaşanan su sorunu nedeniyle su direkt arıtmaya ıradan ise hanelere verilecek. İlerleyen süreçte evlerde yaşanan su sorununun çözülmesinin ardından baraj doldurulacak.

29 Eylül’de su verilecek…

Projenin tamamlanması ve sisteme Türkiye’den su verilmesinin ardından KKTC’ye temiz su verilmesi 16-18 saatlik bir zaman dilimine ihtiyaç var. 29 Eylül’de sisteme su verilmesi planlanıyor.