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Son 2 günde uyuşturucudan 20 kişi tutuklandı

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Polis bülteninden derlenen bilgilere göre, dün Ledra Palas Kara Giriş Kapısı’ndan KKTC’ye giriş yapan 23 yaşındaki L.M. isimli kadının üzerinde 28 gram hintkeneviri bulundu.

03 Ocak 2018 Çarşamba 18:09
Son 2 günde uyuşturucudan 20 kişi tutuklandı
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KKTC’nin farklı bölgelerinde son 2 günde biri kadın 20 kişi hintkeneviri, exstacy ve sentetik cannabinoid tipi uyuşturucu bulundurmaktan veya bunduranlarla bağlantılarından dolayı tutuklandı.

Polis bülteninden derlenen bilgilere göre, dün Ledra Palas Kara Giriş Kapısı’ndan KKTC’ye giriş yapan 23 yaşındaki L.M. isimli kadının üzerinde 28 gram hintkeneviri bulundu. Bu olayla bağlantılı olarak M.A.N’nin (E-22) üzerinde de yarım gram hintkeneviri bulundu. 2 genç yanında bağlantılı görülen S.W.M. (E-20) de tutuklandı.

Gazimağusa’da dün yapılan operasyonlarda ise, 3 ayrı olayda 9 kişi tutuklandı. Evinde ekili hintkeneviri bulunan E.K (E-22), aracında 7 gram hintkeneviri bulunan S.F.K. (E-30) ve aynı araçta bulunan A.B.İ.H. (E-25), evinde hintkeneviri bulunan S.O.A. (E-18) ile bağlantılı görülen B.R.S. (E-32) ve U.S.U. (E-23) tutuklandı. 

Aynı bölgede S.H.G. (E-22), F.A.  (E-22) ve U.K (E-20) de, evlerinde MDMA (Exstacy) türü uyuşturucu içerdiğine inanılan hap bulundurmaktan tutuklandı.

Gazimağusa’da bugün de Y.A.Y.E.M’nin (E-23) evine  baskın yapıldı. Polisleri görünce hintkeneviri türü uyuşturucuyu evden dışarıya attığı belirlenen Y.A.Y.E.M. ile evde bulunan M.M.M. (E-25), R.B. (E-27) ve L.S.  (E-21) tutuklandı.

Girne’de dün yapılan operasyonda ise, evinde 12 gram cannabinoid bulunan G.O.J.O. (E-20) tutuklandı.

Güzelyurt’ta da, şüpheli davranışları nedeniyle aranan  E.A’nın (E-26) üzerinde cannabinoid türü uyuşturucu bulundu ve  bağlantılı görülen A.H. (E-27), H.M. (E-27) ile birlikte tutuklandı.

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hehe 2018-01-03 18:18:01

Önümüzdeki seçim çok önemli, çünkü evimizi temizleyeceğiz. Merak etme ey halk, "herşey çok güzel olacak", diyorlar.

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