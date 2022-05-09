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Son 2 Haftada 153 Trafik Kazası

Ülkede 25 Nisan-8 Mayıs tarihleri arasında toplam 153 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 2 kişi yaşamını yitirdi, 72 kişi yaralandı.

09 Mayıs 2022 Pazartesi 15:49
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Son 2 Haftada 153 Trafik Kazası

Sürat hem kaza sebepleri hem de aynı dönemde yapılan trafik kontrollerinde rapor edilen suçlar arasında ilk sırada yer aldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, kazalardan, 1’i ölümle, 48’i yaralanmayla, 104’ü hasarla sonuçlandı.

Ölümle neticelenen kazada 2 kişi yaşamını yitirirken, yaralanma ile neticelenen kazalarda 72 kişi yaralandı.

Süratli araç kullanmak (46) kaza sebepleri arasında ilk sırada yer alırken, bunu dikkatsiz sürüş yapmak (36), kavşakta durmamak (27), yakın takip (22) ve diğer etkenler (22) izledi.

Toplam hasar miktarının 4 milyon 414 bin 200 TL olduğu kazaların, 51’i Lefkoşa, 36’sı Gazimağusa, 38’i Girne, 21’i Güzelyurt, 7’si İskele bölgesinde meydana geldi.

3054 ARAÇ SÜRÜCÜSÜ HAKKINDA YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

Aynı dönem içerisinde ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde toplam 9917 araç sürücüsü kontrol edilerek, suç işlediği tespit edilen 3054 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı.

En fazla süratin rapor edildiği suçların dağılımı şöyle:

“Sürat (745), tehlikeli sürüş (32), dikkatsiz sürüş (88), seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak (314), sürüş ehliyetsiz araç kullanmak (30), alkollü araç kullanmak (72), seyir halinde iken cep telefonu ile konuşmak (412), emniyet kemersiz araç kullanmak (265), trafik levha ve işaretlerine uymamak (244), trafik ışıklarına uymamak (13), muayenesiz araç kullanmak (101), sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak (143), "A" yol kullanma izinsiz araç kullanmak (43), "B" özel işletme izinsiz araç kullanmak (29), tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak (1), koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak (15) ve diğer trafik suçları (507).”

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