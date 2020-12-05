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Son 24 saatte 14 pozitif vakaya rastlandı!

Son 24 saatte yapılan test sayısının 2845 olduğunu, 14 pozitif vakaya rastlandığını, 5 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

05 Aralık 2020 Cumartesi 19:01
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Son 24 saatte 14 pozitif vakaya rastlandı!

Sağlık Bakanı Ali Pilli, pozitif vakalardan 6 kişinin hava yolu, 7 deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 1 kişinin ise yerel vaka olduğunu belirtti.

5 Aralık 2020 Koronavirüs genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 2845

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 14

Ülke dışından gelen vakalar – 13

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar –

Yerel vakalar – 1

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 5

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı-

Yapılan Toplam Test Sayısı- 273.979

Toplam Vaka Sayısı- 1164

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 1056

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 103

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 27

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 74

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- 2

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