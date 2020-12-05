Son 24 saatte 14 pozitif vakaya rastlandı!

Sağlık Bakanı Ali Pilli, pozitif vakalardan 6 kişinin hava yolu, 7 deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 1 kişinin ise yerel vaka olduğunu belirtti.
5 Aralık 2020 Koronavirüs genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 2845
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 14
Ülke dışından gelen vakalar – 13
Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar –
Yerel vakalar – 1
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 5
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı-
Yapılan Toplam Test Sayısı- 273.979
Toplam Vaka Sayısı- 1164
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 1056
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 103
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 27
Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 74
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- 2