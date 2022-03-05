Son 24 saatte 16 bin 866 test yapıldı, 295 pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 16 bin 866 olup, 295 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi vefat etmiş, 428 kişi taburcu edilmiştir.

109 kişi Lefkoşa, 91 kişi Girne, 49 kişi Gazimağusa, 26 kişi Güzelyurt, 13 kişi İskele, 7 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

5 Mart 2022 Koronavirüs genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 16.866

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 295

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı:

Yerel Vaka Sayısı: 295

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 428

Bugün Kaybedilen Hasta: 1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.949.944

Toplam Vaka Sayısı: 69.861

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 65.922

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3640

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 39

Karantinadaki Vaka Sayısı: 3598

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 198

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı: 118

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 197

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 392

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2269

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 133815