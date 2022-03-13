Künye
Kıbrıs 6
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Bar işletmecisi ağır yaralı!
Bar işletmecisi ağır yaralı!
Marketten 76 adet ürünü çaldığı iddia ediliyor
Marketten 76 adet ürünü çaldığı...
14 yaşındaki ikiz kızlara tecavüz iddiası
14 yaşındaki ikiz kızlara tecavüz...
Gökhan Takımcılar ve İbrahim Takımcılar hapsi boyladı
Gökhan Takımcılar ve İbrahim Takımcılar...
Cinsel saldırıda bulundu!
Cinsel saldırıda bulundu!

Son 24 saatte 20.579 test yapıldı, 346 pozitif vakaya rastlandı

13 Mart 2022 Pazar 18:30
0 Okunma
Son 24 saatte 20.579 test yapıldı, 346 pozitif vakaya rastlandı
banner108

Son 24 saatte yapılan test sayısı 20.579  olup, 346 pozitif vakaya rastlanmış, 358 kişi taburcu edilmiştir. 

144 kişi Lefkoşa, 89 kişi Girne, 59 kişi Gazimağusa, 35 kişi Güzelyurt, 11 kişi İskele, 8 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

13 Mart 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 20.579  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 346  

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  

Yerel Vaka Sayısı: 346        

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 358    

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.084.178 
      
Toplam Vaka Sayısı: 73.353             

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 69.538    

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3613  
      
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 28  

Karantinadaki Vaka Sayısı : 3579 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 204      

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6       

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :       

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 178 
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 174  

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1922       

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 13563

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Park halindeki araç küle döndü
Park halindeki araç küle döndü
Aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi
Aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi
Trafiğe kapanan tüm yollar ulaşıma açıldı
Trafiğe kapanan tüm yollar ulaşıma açıldı









    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim