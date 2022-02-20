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Son 24 saatte 22 bin 572 test yapıldı, 310 pozitif vakaya rastlandı

KKTC’de son 24 saatte toplam 22 bin 572 test yapıldı, 310 pozitif vakaya rastlandı, 450 kişi taburcu edildi.

20 Şubat 2022 Pazar 18:22
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Son 24 saatte 22 bin 572 test yapıldı, 310 pozitif vakaya rastlandı
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Son 24 saatte yapılan test sayısı 22 bin 572 olup, 310 pozitif vakaya rastlanmış, 450 kişi taburcu edilmiştir.

132 kişi Lefkoşa, 60 kişi Girne, 90 kişi Gazimağusa, 11 kişi Güzelyurt, 11 kişi İskele, 6 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

20 Şubat  2022 Koronavirüs genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 22.572   

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 310 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 

Yerel Vaka Sayısı: 310         

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 450   

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.722.207

     

Toplam Vaka Sayısı: 64.654     

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 60.549           

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3919    

     

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 46    

Karantinadaki Vaka Sayısı : 3867    

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 188  

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6   

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :     

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 247

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 251

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3504      

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 128681

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