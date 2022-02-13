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Son 24 saatte 339 pozitif vakaya rastlandı

"Toplam 23.813 test yapıldı, 339 pozitif vakaya rastlandı, 566 kişi taburcu edildi" 

13 Şubat 2022 Pazar 18:12
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Son 24 saatte 339 pozitif vakaya rastlandı
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Son 24 saatte yapılan test sayısı 23.813 olup, 339 pozitif vakaya rastlanmış, 566 kişi taburcu edilmiştir. 

137 kişi Lefkoşa, 86 kişi Girne, 83 kişi Gazimağusa, 9 kişi Güzelyurt, 20 kişi İskele, 4 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

13 Şubat  2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 23.813       

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 339 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  

Yerel Vaka Sayısı: 339         

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 566   

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.594.592     
      
Toplam Vaka Sayısı: 61.709         

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 57.263          

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4264      
      
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 71      

Karantinadaki Vaka Sayısı : 4188     

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 184    

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5    

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :    

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 270  
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 371 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3634       

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 125950

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