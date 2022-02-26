Son 24 saatte 423 pozitif vakaya rastlandı, 2 kişi vefat etti

Son 24 saatte yapılan test sayısı 24 bin 272 olup, 423 pozitif vakaya rastlanmış, 2 kişi vefat etmiş, 510 kişi taburcu edilmiştir.

168 kişi Lefkoşa, 98kişi Girne, 100 kişi Gazimağusa, 25 kişi Güzelyurt, 21 kişi İskele, 11 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

26 Şubat 2022 Koronavirüs genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 24.272

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 423

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Yerel Vaka Sayısı: 423

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 510

Bugün Kaybedilen Hasta: 2

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.836.027

Toplam Vaka Sayısı: 67.494

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 63.301

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4003

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 44

Karantinadaki Vaka Sayısı : 3952

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 192

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 206

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 408

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 359

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3243

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 131307