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Son 24 saatte 423 pozitif vakaya rastlandı, 2 kişi vefat etti

KKTC’de son 24 saatte toplam 24 bin 272 test yapıldı, 423 pozitif vakaya rastlandı, 2 kişi vefat etti, 510 kişi taburcu edildi.

26 Şubat 2022 Cumartesi 18:27
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Son 24 saatte 423 pozitif vakaya rastlandı, 2 kişi vefat etti
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Son 24 saatte yapılan test sayısı 24 bin 272 olup, 423 pozitif vakaya rastlanmış, 2 kişi vefat etmiş, 510 kişi taburcu edilmiştir.

168 kişi Lefkoşa, 98kişi Girne, 100 kişi Gazimağusa, 25 kişi Güzelyurt, 21 kişi İskele, 11 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

26 Şubat  2022 Koronavirüs genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 24.272

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 423

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 

Yerel Vaka Sayısı: 423            

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 510     

Bugün Kaybedilen Hasta: 2

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.836.027

     

Toplam Vaka Sayısı: 67.494       

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 63.301           

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4003       

     

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 44     

Karantinadaki Vaka Sayısı : 3952   

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 192    

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7   

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 206      

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 408

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 359

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3243      

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 131307   

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