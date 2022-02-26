Son 24 saatte 423 pozitif vakaya rastlandı, 2 kişi vefat etti

Son 24 saatte yapılan test sayısı 24 bin 272 olup, 423 pozitif vakaya rastlanmış, 2 kişi vefat etmiş, 510 kişi taburcu edilmiştir.
168 kişi Lefkoşa, 98kişi Girne, 100 kişi Gazimağusa, 25 kişi Güzelyurt, 21 kişi İskele, 11 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
26 Şubat 2022 Koronavirüs genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 24.272
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 423
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Yerel Vaka Sayısı: 423
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 510
Bugün Kaybedilen Hasta: 2
Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.836.027
Toplam Vaka Sayısı: 67.494
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 63.301
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4003
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 44
Karantinadaki Vaka Sayısı : 3952
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 192
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 206
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 408
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 359
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3243
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 131307