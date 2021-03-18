Son 24 saatte 44 pozitif vaka, 24 kişi taburcu oldu!

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte yapılan 7001 test neticesinde 44 pozitif vakaya rastlandı, 24 kişi taburcu edildi. 7 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğu ve bu süre içinde gözetim altında bulundukları açıklandı.

14 kişinin Lefkoşa, 8 kişinin Girne, 15 kişinin Gazimağusa bölgesinden tespit edildiği açıklandı.

Vakaların bölgelere göre dağılımı:

Lefkoşa Merkez-1 / Sulariçi-9/ Çağlayan-1 / Hamitköy- 1/ Cihangir-2 Girne Girne Merkez- 1/ Zeytinlik-3 / Dikmen-3/ Ozanköy-1 Gazimağusa Gazimağusa Merkez- 5/ Ulukışla-6/ Sakarya-3/ Maraş-1 1

8 Mart 2021 Koronavirüs genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 7001

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 44

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 7

Yerel Vaka Sayısı: 37

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 24

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 652.514

Toplam Vaka Sayısı: 3957

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3533

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 400

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 60

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 338

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 24

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2