Son 24 saatte 44 pozitif vaka, 24 kişi taburcu oldu!

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte yapılan 7001 test neticesinde 44 pozitif vakaya rastlandı, 24 kişi taburcu edildi. 7 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğu ve bu süre içinde gözetim altında bulundukları açıklandı.
14 kişinin Lefkoşa, 8 kişinin Girne, 15 kişinin Gazimağusa bölgesinden tespit edildiği açıklandı.
Vakaların bölgelere göre dağılımı:
Lefkoşa Merkez-1 / Sulariçi-9/ Çağlayan-1 / Hamitköy- 1/ Cihangir-2 Girne Girne Merkez- 1/ Zeytinlik-3 / Dikmen-3/ Ozanköy-1 Gazimağusa Gazimağusa Merkez- 5/ Ulukışla-6/ Sakarya-3/ Maraş-1 1
8 Mart 2021 Koronavirüs genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 7001
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 44
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 7
Yerel Vaka Sayısı: 37
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 24
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 652.514
Toplam Vaka Sayısı: 3957
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3533
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 400
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 60
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 338
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 24
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2