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Covid-19’dan bir ölüm daha
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Son 24 saatte 88 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 2 kişi yaşamını yitirdi!

21 Ekim 2021 Perşembe 18:51
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Son 24 saatte 88 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 2 kişi yaşamını yitirdi!
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Son 24 saatte yapılan test sayısı 16 bin 559  olup, 60'ı yerel 88 pozitif vakaya rastlanmış, 2 kişi hayatını kaybetmiş, 76 kişi taburcu edilmiştir. 

3 kişi yurt dışından ülkemize gelmiştir. 25  kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 60 kişi ise yerel vakadır. 

16 kişi Lefkoşa, 20 kişi Girne, 18 kişi Gazimağusa, 4 kişi  İskele, 2 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir. 

21 Ekim 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 16.559 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 88 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  3 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 25 

Yerel Vaka Sayısı: 60  

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 76 

Bugün Kaybedilen Hasta: 2 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.328.674 

Toplam Vaka Sayısı: 21.429 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 20.126 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1218 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 37   

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 1174  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 87 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7 

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :  1190   

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 525 
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 672 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6688 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 70.098

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