Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Yurt dışına çıkışları yasaklandı
Yurt dışına çıkışları yasaklandı
Eski kız arkadaşının çenesine yumruk attı
Eski kız arkadaşının çenesine yumruk...
Balkondan girdi, paraları çaldı
Balkondan girdi, paraları çaldı
Zanlı 4 gün poliste tutuklu kalacak
Zanlı 4 gün poliste tutuklu...
45 gün cezaevinde bekleyecek
45 gün cezaevinde bekleyecek

“SON 3 YILDA YAPILAN TÜM HARCAMALAR VE KARARLAR MERCEK ALTINDA”

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, kamuoyunda yer alan, Spor Dairesine bağlı Milli Piyangolar biriminde meydana gelen yolsuzluk iddialarının araştırıldığını açıkladı.

20 Ocak 2021 Çarşamba 16:30
753 Okunma
“SON 3 YILDA YAPILAN TÜM HARCAMALAR VE KARARLAR MERCEK ALTINDA”

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, kamuoyunda yer alan, Spor Dairesine bağlı Milli Piyangolar biriminde meydana gelen yolsuzluk iddialarının araştırıldığını açıkladı.

Bakan Arıklı konuyla ilgili yazılı açıklamasında, bu iddialara herkes kadar üzüldüğünü dile getirerek, Bakanlık olarak bugün konuyla ilgili Sayıştay, Polis Genel Müdürlüğü ve Mali Denetim Birimi ile yazışmalar yaparak yardım taleplerini ilettiklerini aktardı. 

Arıklı, bununla birlikte Spor Dairesi ve Milli Piyangolar biriminde son üç yıl içerisinde yapılan bütün harcamaların ve kararların mercek altına alınması için görevlendirme de yaptıklarını dile getirdi.

“TAVİZ VERİLMEYECEK”

Ülkedeki, özellikle kamudaki “dejenerasyonun” farkında olduklarını, bu ve bunun gibi konularda hiçbir şekilde taviz vermeyeceklerini dile getiren Arıklı, “Olayların çok hızlı bir şekilde araştırılarak sonuçlandırılması için gerekli enerji ve sinerjiyi yaratacağımızdan da kimsenin şüphesi olmasın” dedi. 

Arıklı, araştırma neticelerinin basın yolu ile halkla eksiksiz bir şekilde paylaşılacağını da vurguladı. 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Okullar 25 Ocak’ta eğitime başlayacak”
“Okullar 25 Ocak’ta eğitime başlayacak”
Fuat Oktay'dan Saner'e başsağlığı
Fuat Oktay'dan Saner'e başsağlığı
"Kiralar daralan ekonomik ortamda yatırımcıyı yordu"
"Kiralar daralan ekonomik ortamda yatırımcıyı yordu"
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim